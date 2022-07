En Gironde et près d’Avignon, des feux de forêt agressifs et une forte canicule

Les pompiers à Cazaux, le 14 juillet 2022, alors que la ville est en cours d'évacuation après la propagation du feu de forêt de La Teste-de-Buch à proximité des habitations. © AFP - Thibaud Moritz

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Alors que la moitié sud du pays est frappée par de fortes chaleurs, les pompiers affrontent toujours, vendredi, deux importants feux de forêt en Gironde, avec plus de 5000 hectares brûlés et plus de 10 000 personnes évacuées. Ils combattent désormais un incendie près d'Avignon.