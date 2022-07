Des records de chaleur battus partout en France, une nuit caniculaire attendue

Cette pharmacie indique un pic de chaleur à 45°C à Bordeaux lundi 18 juillet. © Romain Perrocheau, AFP

Des records de température sont tombés lundi dans l'Hexagone avec plus de 39°C à Brest et plus de 42°C à Biscarrosse. Le point culminant de ce nouvel épisode caniculaire est attendu dans la nuit de lundi à mardi.