Emmanuel Macron en Gironde après les incendies dévastateurs

Mercredi, Emmanuel Macron est en Gironde, frappée depuis plus d'une semaine par deux gigantesques incendies qui ont "très peu progressé" dans la nuit de mardi à mercredi mais ne sont toujours pas fixés. Le président se déplacera à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, puis à Langon, au poste de commandement du feu de Landiras, à 40 kilomètres au sud de Bordeaux.

Les deux incendies "hors normes" qui ravagent la Gironde depuis plus d'une semaine n'étaient toujours pas fixés mercredi 20 juillet, mais leur progression a ralenti dans la nuit avec l'amélioration des conditions météorologiques, alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu sur place dans l'après-midi.

Face à ce sinistre, le président de la République "a demandé […] la réquisition de deux hélicoptères civils" qui viendront "dès aujourd'hui" renforcer l'arsenal de lutte contre les incendies, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Plus grande flotte européenne

Face aux critiques de certains élus sur des moyens insuffisants, l'exécutif s'est attaché ces derniers jours à expliquer que la France, qui dispose déjà de "la plus grande flotte européenne" d'avions et d'hélicoptères équipés pour la lutte contre les incendies, a déjà augmenté les moyens de la Sécurité civile lors du précédent quinquennat et prévoit de les relever de nouveau lors du mandat en cours.

"Avant même ces incendies, nous avions des commandes d'appareils de nouvelle génération qui étaient opérationnelles", a souligné Olivier Véran, en annonçant la livraison "imminente" d'un avion bombardier d'eau et une "commande finalisée" pour deux autres appareils.

Cette flotte anti-incendie s'est heurtée toutefois à une situation "très défavorable", résument les pompiers, en expliquant au chef de l'État, sur place, la stratégie qui leur a permis d'endiguer les quelques vingt à vingt-cinq départs de feux quotidiens depuis une semaine.

Parmi les facteurs ayant aggravé la progression déjà fulgurante des incendies, les pompiers font état d'"explosions" de pins de plus de 20 ans, un phénomène jamais observé auparavant.

Sur le terrain, "le feu a très peu progressé" la nuit dernière, a signalé la préfecture de Gironde mercredi matin sur Twitter.

🔥#IncendiesGironde

Le feu a très près peu progressé cette nuit : au total 20 600 ha brûlés (7000 à #LaTesteDeBuch et 13600 à #Landiras).

➡️ Pas de nouvelle évacuation. Aucune victime.

➡️ D'importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés sur le front des incendies. pic.twitter.com/OOXpmPj6Pt — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 20, 2022

Le total des surfaces brûlées par les deux incendies qui se sont déclenchés mardi dernier s'établit désormais à 20 600 hectares (contre 20 300 dans un point de situation à 23 heures mardi) : 7 000 hectares à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, et 13 600 hectares à Landiras, près de Langon, précise la préfecture.

Une situation toujours "compliquée"

Concernant l'incendie de Landiras, dans le sud du département, au neuvième jour de sinistre, "la situation est moins défavorable", avec un feu qui "progresse moins vite", mais "elle reste compliquée", a déclaré à la presse Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon.

"À ce stade nous n'envisageons pas de nouvelles évacuations" mais "nous restons prudents", a-t-il ajouté lors d'un point de presse en début de matinée.

Une prudence également affichée par le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léaustic, lors d'un point de presse mercredi matin au sujet de l'incendie de La Teste, en évoquant "une nuit satisfaisante" et "une journée encourageante" en perspective.

Alors que le feu "n'a pas progressé durant la nuit […] nous sommes plutôt confiants même si nous restons vigilants et concernés" et "extrêmement prudents", a-t-il expliqué.

"C'est un feu qui est si particulier depuis le début […] qu'on se garderait bien d'estimer que la difficulté est derrière nous", même si la situation peut "paraître plus favorable que ces derniers jours", a-t-il ajouté en précisant que les moyens humains et matériels mobilisés mardi "le seront tout autant aujourd'hui".

La situation semble également s'améliorer sur le front de l'incendie qui s'est déclaré lundi sur la commune de Brasparts, au sein du parc naturel régional d'Armorique, dans le Finistère.

"À cette heure, la progression du feu se ralentit et la situation est en cours de maîtrise", a fait savoir le préfet du Finistère en début de matinée sur Twitter, en précisant que près de 300 sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'œuvre face à cet incendie qui a à ce stade parcouru 1 725 hectares.

#incendie#Finistère



🔥 La progression du feu se ralentit et la situation est toujours en cours de maîtrise.



👉 Le renfort d'un avion bombardier d'eau Dash a été mis à disposition par le préfet de la région Bretagne

👉 3 largages ont été effectués depuis ce matin https://t.co/maotYfWW3X — Préfet du Finistère (@Prefet29) July 20, 2022

Avec Reuters

