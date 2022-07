Laurent Nuñez succède à Didier Lallement à la tête de la Préfecture de police à Paris

Sans surprise, Laurent Nuñez, le coordinateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a été nommé préfet de police de Paris lors du Conseil des ministres, mercredi. L’ancien patron de la direction générale de la sécurité intérieure aura la lourde tâche d'assurer l'ordre public lors des Jeux olympiques 2024.

Il était le favori pour succéder à Didier Lallement à la tête de la Préfecture de police de Paris. Laurent Nuñez, l’ancien patron de la direction générale de la sécurité intérieure et ex-secrétaire d’État de Christophe Castaner (alors ministre de l'Intérieur), a été nommé à ce poste clé lors du Conseil des ministres, mercredi 20 juillet.

"Le président de la République, sur ma proposition, a nommé Laurent Nunez Préfet de Police. C'est le choix d'un homme d'expérience qui connaît parfaitement la @prefpolice et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales", a écrit dans un tweet Gérald Darmanin, ajoutant : "la sécurité des Franciliens sera notre priorité".

Âgé de 58 ans, Laurent Nuñez, spécialiste des questions de sécurité, connaît parfaitement la préfecture de Paris pour avoir été directeur de cabinet du préfet de police Bernard Boucault entre 2012 et 2015

Énarque, il a été également préfet de police des Bouches-du-Rhône de 2015 à 2017.

Avant d'être nommé en 2018 secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, il a été patron de la Direction générale de la sécurité intérieure pendant un peu plus d'un an.

Après avoir quitté la place Beauvau en juillet 2018, il avait rejoint l'Élysée pour y coordonner la "task force" contre le terrorisme.

Laurent Nuñez aura, entre autres, pour mission d'assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Didier Lallement de retour à la Cour des comptes

Il succède ainsi à l'impopulaire Didier Lallement, en place depuis mars 2019, très critiqué pour sa gestion du maintien de l'ordre lors du mouvement des Gilets jaunes ou plus récemment après le fiasco du Stade de France pour lequel il a reconnu "un échec".

Le départ de Didier Lallement, qui avait des relations très conflictuelles avec la maire de Paris Anne Hidalgo, a été salué par le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire. "Bienvenue au nouveau préfet de police de Paris, @NunezLaurent! Nous nous réjouissons de travailler avec lui et toutes les équipes de la @prefpolice", a-t-il tweeté aussitôt la nomination connue.

Âgé de 65 ans, Didier Lallement devrait retourner dans son administration d’origine, la Cour des comptes.

Dans un courrier adressé aux agents de la PP, Didier Lallement explique avoir "demandé qu'il soit mis fin à (ses) fonctions" considérant notamment avoir "atteint un âge qui n'est pas compatible avec des fonctions opérationnelles de haute intensité". "Je veux être lucide : on ne commande pas à des femmes et des hommes quand on a l'âge d'être grand-père", écrit-il.

"Je pars avec la fierté du devoir accompli. Mais je conserve la blessure de l'échec du Stade de France. Certes, ce soir-là, nous avons sauvé des vies mais la réputation du pays a été atteinte".

Il précise qu'il quittera la PP le "21 juillet" et dit son "estime" à son successeur.

