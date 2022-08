La France de nouveau sous la canicule et la sécheresse prolongée

Un homme marche sur le lac asséché de Castillon dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 28 juin 2022. © Christophe Simo, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

La France se réveille mardi sous une troisième vague de chaleur estivale qui remonte et s'intensifie par le sud du pays, rendant de plus en plus perceptible les conséquences du réchauffement climatique. Quatre départements du sud-est (Ardèche, Drôme, Gard et Vaucluse) et les Pyrénées-Orientales restent en vigilance orange. Un contexte propice aux feux de forêt.