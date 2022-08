Au zoo de Beauval, les jumelles pandas Huanlili et Yuandudu ont fêté leur un an

Huanlili et Yuandudu, les jumelles pandas du zoo de Beauval, ont célébré mardi leur premier anniversaire sans s'attarder, malgré la foule ayant fait spécialement le déplacement à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Publicité Lire la suite

Une célébration timide, mais un an ça se fête ! Les jumelles pandas du zoo de Beauval, Huanlili et Yuandudu, ont célébré mardi 2 août leur premier anniversaire – l'équivalent de trois ans en âge humain – devant une foule ayant fait spécialement le déplacement à Saint-Aignan.

Après avoir observé pendant quelques minutes son gâteau, Huanlili s'est enfin décidée à s'approcher pour le plus grand bonheur des visiteurs, très nombreux et parfois déguisés en panda. Mais la petite femelle est repartie aussitôt voir sa sœur Yuandudu, restée à l'écart.

Attirée par les soigneurs, Huanlili a fini par goûter son gâteau au bambou et à la menthe. Pas convaincue par son coup de langue, elle est retournée voir sa sœur, marquant la fin de cette première fête d'anniversaire.

Pas de quoi doucher l'enthousiasme de Béatrice, venue de Marseille avec sa fille. "On est venues spécialement. On a quand même réussi à voir les jumelles à travers les appareils photo des gens. C'est magnifique. Ça vaut le déplacement", a-t-elle souri.

Hissée sur la pointe des pieds, Catherine a tenté de prendre des photos. "C'est super même si on n'arrive pas trop à les voir. On repassera dans la journée car on est venus pour l'anniversaire de ma petite-fille, qui est née le même jour que les pandas", a expliqué la grand-mère de Falaise (Calvados).

>> À voir aussi : les secrets du zoo de Beauval

Tout sourire parmi les quelque 300 personnes massées devant l'enclos, le directeur du zoo Rodolphe Delord a vécu "un moment exceptionnel".

"Depuis 2012 et l'arrivée des pandas, nous en avons vécu beaucoup. (...) Elles se portent à merveille. Elles pèsent 24 et 29 kilos. Nous avons réussi à élever les deux, et ça, c'est extraordinaire", s'est-il félicité. Les sœurs pesaient 150 grammes à la naissance.

"Les visiteurs étaient là dès 7 h pour être les premiers à voir les pandas. Nous espérons sensibiliser le public à la protection de la nature. Pour les enfants, c'est souvent le premier voyage pour le monde sauvage", a estimé le dirigeant.

Les parents, Yuan Zi et Huan Huan, avaient été prêtés pour dix ans à la France en 2012. Leur bail avait été prolongé jusqu'en 2024 en raison de la pandémie de Covid-19 et Beauval "espère" continuer à héberger les deux plantigrades après 2024.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne