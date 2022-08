France : l'incendie en Gironde continue de progresser, des milliers d'hectares brûlés

Malgré la mobilisation de 1 100 pompiers, le feu continue, jeudi, de consommer des centaines d'hectares de forêt en Gironde, dans la région de Bordeaux. Plus de 6 800 hectares sont partis en fumée en deux jours et les températures caniculaires, aux alentour de 40 °C, accentuent les risques de départ de nouveaux feux.

L'incendie qui sévit en Gironde depuis le 9 août a brûlé plus de 6 800 hectares de forêt en deux jours. Sur le front, quelque 1 100 sapeurs-pompiers sont mobilisés avec des conditions météorologiques particulièrement défavorables, a fait savoir jeudi 11 août la préfète de Gironde, Fabienne Buccio.

La représentante de l'État indique dans un communiqué que des renforts sont attendus pour combattre les feux, ajoutant que le risque de départ de feux est "très sévère". "Les conditions sont particulièrement difficiles : la végétation et les sols sont particulièrement secs après plus d'un mois sans pluie", fait savoir la préfète.

"Les températures caniculaires (40 °C ce jour) devraient se maintenir jusqu'à samedi et se conjuguent avec un air très secs pour créer des conditions de risque très sévère d'éclosion de feu", ajoute-t-elle.

La virulence des feux a contraint les autorités à évacuer 10 000 personnes.

"C'est un feu qui va très vite", a fait savoir Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), sur RTL.

Plusieurs incendies fixés vers Angers

Ailleurs en France, le feu a été maîtrisé dans le Maine-et-Loire, où deux incendies ont ravagé plus de 1 500 hectares depuis lundi. Ils sont désormais fixés, d'après les pompiers du département.

"On est toujours en défense de points sensibles sur 22 sites car ils se situent dans les surfaces brûlées. On a de très nombreuses reprises, dont certaines pas naturelles", a toutefois regretté le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

À Beaulieu-sur-Layon, au sud d'Angers, dans la région viticole du Layon, l'incendie est aussi fixé et 150 hectares ont été brûlés. "Le feu nécessite une vigilance puisque, là aussi, on a des reprises non naturelles", selon le Codis. Plus de 500 pompiers, dont beaucoup venus d'autres départements, sont encore présents sur ces deux sinistres.

Selon les scientifiques, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (canicule, sécheresse, incendies, etc.) est une conséquence directe du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

Avec AFP

