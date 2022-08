Orages : retour à la normale à Paris, le Sud-Est et la Normandie en vigilance orange

Le trafic dans les transports en commun à Paris et en Île-de-France était quasiment revenu à la normale mardi en fin de soirée après avoir été temporairement perturbé par des orages. Dans le Sud-Est et en Normandie, huit départements sont en vigilance orange mercredi face à un "risque de phénomènes violents".

Frappés dans la nuit par des orages et des pluies parfois diluviennes, cinq départements de l'arc méditerranéen restent en vigilance orange, mercredi 17 août, face à un "risque de phénomènes violents" désormais étendu à trois départements normands, même si les dégâts matériels restent minimes.

L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var, placés par Météo-France en vigilance orange depuis mardi, ont vu celle-ci reconduite pour la journée de mercredi avec de nouveaux orages attendus dans l'après-midi, qui pourraient être localement violents et générer de forts cumuls de précipitations.

Trois départements normands, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime, ont également été placés en vigilance orange à partir de 14 h et jusqu'à 19 h pour des "pluies orageuses" qui "pourront donner localement jusque 40 à 60 mm en très peu de temps", selon le dernier bulletin de Météo-France.

Dans le Sud-Est, après une accalmie passagère dans la matinée, "de nouveaux orages se reforment sur les reliefs de l'Hérault et du Gard et en début d'après-midi, des lignes orageuses se reforment en mer et touchent à nouveau les Bouches-du-Rhône et le Var", précise l'institut météorologique, qui évoque des "orages d'été" sans qualifier l'épisode de "méditerranéen".

Ces orages pourraient être "localement violents avec des intensités pluvieuses fortes" pouvant atteindre "80 mm en peu de temps, avec de la grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h".

Déluge sur l'Île-de-France

À Paris et en Île-de-France, le trafic dans les transports en commun est quasiment revenu à la normale mardi en fin de soirée après avoir été temporairement perturbé par des orages qualifiés de "très intenses" par Météo-France, mais qui ont fait peu de dégâts dans la capitale.

Un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris a déclaré à l'AFP qu'excepté pour "quelques caves inondées", "aucune intervention significative" n'avait été déclenchée après les orages qui ont touché l'Île-de-France.

À 19 h, plus de 40 mm de pluie étaient tombés en l'espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo-France à la station du parc parisien Montsouris, soit quasiment "70 % de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé", a souligné un porte-parole à l'AFP.

La normale mensuelle de précipitations 1991-2020 pour cette station est en effet de 58 millimètres et venait d'être dépassée ce mardi après deux épisodes de pluie récents (dimanche et mardi) mais sans battre de record.

