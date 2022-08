"Fonds vert", taxation des "superprofits"... Élisabeth Borne veut rassurer les Français

La Première ministre française, Élisabeth Borne, à Metz, le 27 août 2022. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Après un été marqué par plusieurs épisodes de canicule et la flambée des prix de l'énergie, la Première ministre Élisabeth Borne a promis des actions concrètes – telles que le déblocage d'un "fonds vert" doté de 1,5 milliard d'euros pour la transition écologique des collectivités territoriales, et un amortissement de la hausse des prix de l'énergie pour les "plus fragiles" – et menacé les entreprises de taxer leurs "superprofits".