En direct : Emmanuel Macron fixe le cap de la diplomatie devant les ambassadeurs français

Conférence des ambassadeurs

Emmanuel Macron reçoit les ambassadeurs et ambassadrices de France à Paris jeudi, lors de la "conférence des ambassadeurs", réunion annuelle qui n'a pu avoir lieu pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid-19. Suivez en direct le discours du président français.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron présente jeudi 1er septembre aux ambassadeurs français réunis à Paris le cap de la diplomatie, dans un contexte international de crises aigües, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine, et le recul des démocraties.

La "conférence des ambassadeurs" se tient aussi à un moment où nombre de diplomates français s'interrogent sur leur métier après une réforme controversée de la fonction publique, contre laquelle ils ont observé une journée de grève au début de l'été, événement rarissime dans un ministère feutré et peu contestataire.

Selon son entourage, "le président va poser le cadre et le cap de l'action diplomatique", et rendre hommage au travail des personnels consulaires pendant la pandémie et les crises qui ont émaillé le premier quinquennat.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne