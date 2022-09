Affaire Pogba : le frère Mathias Pogba et trois autres personnes placées en garde à vue

Mathias Pogba, le frère aîné du footballeur Paul Pogba, et trois autres personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin, a-t-on appris mercredi de sources judiciaire et proche du dossier.

Publicité Lire la suite

Après l'ouverture début septembre d'une information judiciaire contre X pour "extorsion avec arme en bande organisée" et "enlèvement et séquestration", notamment à la suite d'une plainte du milieu de terrain des Bleus Paul Pogba, son frère aîné Mathias Pogba et trois autres personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin, selon des sources judiciaires et proches du dossier.

Mathias Pogba s'est présenté de lui-même "en début d'après-midi (mercredi 14 septembre) au service d'enquête et a été placé en garde à vue", a précisé la source proche à l'AFP. Sur les quatre suspects entendus, l'un a été placé en garde à vue mardi et trois mercredi, a indiqué la source judiciaire, confirmant une information du Monde.

>> À lire aussi : De Valbuena à Pogba, retour sur les affaires d’extorsion dans le football

À la suite d'une plainte déposée par Paul Pogba le 16 juillet auprès du parquet de Turin, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris le 3 août "des chefs d'extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".

Tentatives d'extorsion

Le joueur, au cœur d'une rocambolesque affaire qui secoue le monde du football français deux mois et demi avant la Coupe du monde au Qatar, a dénoncé des tentatives d'extorsion se chiffrant à des millions d'euros.

L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît aussi, à son corps défendant : Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres-chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur de la Juve dément.

Selon des informations de FranceInfo confirmées à l'AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été plusieurs fois intimidé à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus, où il est revenu cet été. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias, lui-même footballeur professionnel.

>> À lire aussi : Les Pogba, de la passion du football aux accusations d'extorsion

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne