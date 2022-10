Ce que contient le plan de sobriété énergétique du gouvernement français

Le gouvernement français a présenté jeudi une batterie de mesures d'économies d'énergie, secteur par secteur, afin d'éviter des coupures de courant cet hiver en cas de pénurie de gaz. Ce plan doit aussi mettre la France sur les rails de ses objectifs à plus long terme de lutte contre le réchauffement climatique.

Économiser l'énergie, dès maintenant : le gouvernement français a dévoilé, jeudi 6 octobre, un plan de sobriété "choisie" et élaboré avec les grands secteurs de l'économie et de la vie quotidienne, avec "15 mesures phare" pour passer l'hiver sans coupure, mais aussi préparer les Français aux bien plus vastes économies exigées par l'urgence climatique.

"Il y a urgence à agir, le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2022-2023", a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, dans un pavillon du Parc des expositions où étaient réunis ministres, patrons et autres responsables.

"Les Français ne comprendraient pas qu'on leur demande des efforts tandis que les plus grands acteurs ne sont pas irréprochables"@AgnesRunacher - Présentation du plan de sobriété énergétique #sobriété pic.twitter.com/IIq8bJhYPO — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) October 6, 2022

La ministre a sonné la "mobilisation générale" de tout le pays, pour atteindre dans deux ans "10 % de réduction de consommation énergétique", par rapport à 2019, une "première marche" pour atteindre la trajectoire de 40 % préconisée pour 2050 par les experts du climat.

"Si la nation toute entière arrive à tenir cet objectif, qui est purement volontariste – il ne faut pas de décret de loi, de choses compliquées –, si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios on passe l'hiver", a assuré dans la matinée Emmanuel Macron en défendant le plan devant des entrepreneurs.

"L'énergie qu'on sauve, c'est la moins chère", a de nouveau souligné le président. Mais "cela ne veut pas dire ‘produire moins’ ou ‘aller vers une économie de la décroissance’. Pas du tout, la sobriété ça veut juste dire ‘gagner en efficacité’".

Un demi-siècle après le premier choc pétrolier et sa fameuse "chasse au gaspi", les Français, ménages comme entreprises, vont ainsi devoir réapprendre à réduire leur consommation électrique aux heures de pointe, le matin et le soir, et à brûler moins de gaz tout au long de l'hiver, pour économiser les réserves. Voici les principales mesures présentées jeudi après-midi par le gouvernement.

Bâtiments de l'État et agents publics :

Limitation du chauffage à 19°C dans les bureaux et expérimentation d'une température maximale de 18°C les jours de forte tension sur le réseau (EcoWatt rouges).

Suppression de l'obligation d'eau chaude dans les sanitaires, sauf là où elle est jugée indispensable (douches, ménage, etc.).

Augmentation de l'indemnité forfaitaire des agents de l'État en cas de télétravail.

Incitation à utiliser le train plutôt que l'avion pour les trajets de moins de quatre heures (ou six heures aller-retour s'il se fait dans la journée). Les agents de l'État sont aussi incités à rouler moins vite au volant de leur véhicule de service (110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute, par exemple).

Réduction de l'éclairage public par les collectivités territoriales et utilisation de lampes à basse consommation (LED) dans les établissements accueillant du public.

Entreprises :

Le gouvernement a établi une liste de 15 "actions concrètes" à mettre en œuvre par l'ensemble des entreprises, y compris industrielles, sur le plan du chauffage, de l'éclairage, de l'isolation des bâtiments, des déplacements des employés et des livraisons, le recours au télétravail les jours EcoWatt rouges.

Des mesures spécifiques concernent les secteurs du commerce, des services marchands et du tourisme, comme la diminution de la lumière de 30 % dans les grandes surfaces, l'extinction des publicités et enseignes lumineuses après la fermeture des magasins, la limitation de la température à 17°C dans les hôtels et restaurants en l'absence du personnel et des clients.

Certaines entreprises ont déjà annoncé leurs propres mesures. Les grandes chaînes de supermarchés se sont ainsi engagées à réduire leur éclairage de 40 % à 70 % et à diminuer le chauffage de 2°C. Vinci a annoncé que la température serait plafonnée à 17°C dans les aéroports dont il assure la gestion.

Infrastructures sportives :

Diminution de la consommation liée à l'éclairage dans les stades des clubs professionnels de football et de rugby avant et après les matches.

Baisse d'1°C de la température de l'ensemble des piscines et de 2°C de celle des gymnases.

Population générale :

Le ministère des Transports va encourager le covoiturage en versant une prime de 100 euros et rendre la prise en charge des forfaits de transport en commun ou de service public vélo fiscalement plus attractive pour les employeurs.

Maintien du dispositif "MaPrimeRénov" pour la rénovation énergétique des logements, adoption de systèmes de chauffage plus efficaces et équipement en thermostats.

Le gouvernement va lancer "Chaque geste compte", une campagne de communication destinée à inciter les Français à prêter attention à leur consommation énergétique au quotidien.

