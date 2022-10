Vives réactions des oppositions après l'interview d'Emmanuel Macron

Les opposants politiques à Emmanuel Macron n'ont pas manqué de réagir après l'interview du chef de l'État, mercredi 26 octobre, sur France 2, répondant aux attaques lancées par le président de la République pour les uns, ou montrant leur désaccord sur des sujets de fond pour les autres. Petit florilège.

>> Pouvoir d'achat, retraites... Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron

M. le président Emmanuel Macron votre expression est une insulte pour les millions de Français qui comme moi ont voté, non pas pour vous, mais contre l'extrême droite. Le cynisme, même chez vous, doit trouver ses limites.

M. Macron persiste et signe. Inflation et colère des Français n'ont aucune prise sur lui. Une ligne droitière assumée, déconnectée du quotidien des Français. Une ligne où les efforts reposent toujours sur les mêmes. Jamais sur les plus riches. Une politique des œillères dangereuses.