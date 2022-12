Quand les tenues et défilés de mode s'adaptent aux personnes en situation de handicap

REPORTAGE

À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, focus sur le secteur de la mode, en France, où les personnes en situation de handicap sont toujours peu visibles... Mais dans ce défilé de mode solidaire, organisé par plusieurs associations parisiennes, tout a été pensé pour mieux les inclure.

Publicité Lire la suite

C’est une grande première pour Ludivine : elle s’apprête à défiler dans une robe haute couture. Elle n'a qu'un bras et son handicap sera mis à l’honneur lors d'un défilé de mode solidaire.

"Les personnes en situation de handicap ont leur place dans la mode, et il faut penser à elles", explique Ludivine. "Le corps est un peu meurtri, il est abimé, il y a des difformités. Il y a ce genre de choses, oui… mais on peut en faire quelque chose."

"C’est solidaire, c’est collectif"

Ce défilé de mode pour les personnes en situation de handicap a été rendu possible grâce à une grande mobilisation et à une campagne de dons. À l’origine de ce projet : Jacqueline Uwera, réfugiée du génocide rwandais et pluri-handicapée.

"C’est solidaire, c’est collectif grâce aux bénévoles, on s’organise ensemble pour montrer qu’on est comme les autres. On est fiers de pourvoir faire des choses pour notre avenir", affirme-t-elle.

Le projet a réussi à mobiliser de grandes marques pour habiller et chausser les mannequins. De nombreux créateurs bénévoles ont aussi donné de leur temps. Comme Julie, qui a habillé Ludivine et qui explique : "Il y a évidemment le challenge du modéliste : on se dit que tout ce qu’on a appris de manière classique... là, rien ne fonctionne. Il faut donc que tu t’adaptes à la personne, à son type de handicap."

Handicap physique ou mental, fauteuil roulant, béquilles… Les mannequins oublient tout une fois qu’ils sont sur le podium. Ils partagent le même combat, celui de sensibiliser et ouvrir le monde de la mode à celui du handicap. Un défi du quotidien, alors que la France compte aujourd’hui douze millions de personnes dans cette situation.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne