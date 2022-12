Douze ans après la découverte de ses lettres, une plaque commémorative en hommage à Louise Pikovsky

"Si je reviens un jour"

Douze ans après la découverte des lettres de Louise Pikovsky dans une armoire d'un lycée parisien, la ville de Boulogne-Billancourt rend hommage à cette jeune fille et à sa famille, tuées à Auschwitz.

Publicité Lire la suite

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean-de-La-Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies sont retrouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère et les quatre enfants sont déportés à Auschwitz. Ils n’en reviendront pas.

Informée de cette découverte, Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, a reconstitué le parcours de cette jeune fille. Douze ans plus tard, une plaque en hommage à Louise Pikovsky et à sa famille est inaugurée mardi 6 décembre à la mairie de Boulogne-Billancourt lors d'une cérémonie en présence du maire, Pierre-Cristophe Baguet, des représentants de la communauté juive de France, des membres de la famille Pikovsky et des associations de mémoire de la déportation. La plaque doit ensuite être apposée à leur dernier domicile, au 50, rue Georges Sorel.

#Sijereviensunjour Une journée si importante pour la famille Pikovsky et pour moi aujourd'hui. L'aboutissement d'années de recherches et un bel hommage pour Louise, Annette, Lucie, Jean, Abraham et Barbe Brunette. pic.twitter.com/x5OoU5Fk3C — Stéphanie Trouillard (@Stbslam) December 6, 2022

"Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long travail de recherche qui a débuté avec la découverte des lettres de Louise. Elle va être aussi l'occasion de rassembler la famille et surtout de marquer dans l'espace public la mémoire de cette jeune fille, de ses parents, de ses sœurs et de son frère, tous assassinés à Auschwitz parce que juifs", salue Stéphanie Trouillard.

>> À lire, notre webdocumentaire : "'Si je reviens un jour' : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky"

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne