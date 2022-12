Emmanuel Macron reporte la présentation de la réforme des retraites au 10 janvier

Le président français, Emmanuel Macron, reporte la présentation de la réforme des retraites à janvier 2023. © Ludovic Marin, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Emmanuel Macron a annoncé, lundi, le report au 10 janvier de la présentation de la réforme des retraites pour permettre aux syndicats, aux partenaires sociaux et aux dirigeants de LR et EELV d’"échanger " avec l’exécutif sur ce texte, combattu par plusieurs syndicats et partis d’opposition.