En direct : tous les accusés au procès de Nice déclarés coupables par la cour d'assises spéciale

La cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict mardi à partir de 17 heures dans le procès de l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Une étape qui vient clore trois mois de procès intense dont le dénouement est autant attendu que redouté par les parties civiles. Suivez en direct l'annonce du verdict.

Après plus de trois mois d'audience, les cinq magistrats professionnels doivent, en répondant à 81 questions, dire leur "intime conviction" sur le rôle des huit accusés, dont aucun n'est jugé pour complicité de l'attentat.

Pour rappel, l'accusation a requis mardi 6 décembre entre deux et quinze années d’emprisonnement contre les huit accusés, "maillons" à des degrés divers "de la chaîne" ayant contribué à l’attaque qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016.

L'assaillant, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 ans, qui avait foncé au volant d'un camion-bélier sur la foule venue nombreuse pour voir le feu d'artifice, avait été abattu par la police au terme de sa course meurtrière. Il a été au cœur des débats. Son acte avait été revendiqué par le groupe État islamique, mais aucun lien n'a pu être mis en évidence entre le mouvement jihadiste et le chauffeur-livreur tunisien.

Les près de 2 500 parties civiles représentées par quelque 130 avocats attendent ce mardi, entre fébrilité et impatience, le verdict qui sera prononcé par le président de la cour, Laurent Raviot, à partir de 17 heures.

