Un violent incendie près de Lyon fait au moins dix morts dont cinq enfants

L'incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, a fait dix morts, dont cinq enfants, et quatorze blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la préfecture du Rhône. Quatre personnes sont en "urgence absolue".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va se rendre vendredi 16 décembre au matin dans la ville de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, où dix personnes dont cinq enfants ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'un immeuble.

"C'est un choc, le bilan est extrêmement grave", a déclaré le ministre de l'Intérieur. "J'ai eu le préfet plusieurs fois au téléphone cette nuit, le bilan est définitif. Malheureusement, dix personnes seraient mortes, dont cinq enfants entre 3 et 15 ans, dans un incendie dont on ne connaît pas les causes", a précisé Gérald Darmanin lors d'un point-presse à Paris sur le dispositif de sécurité pour la finale de la Coupe du monde.

170 pompiers mobilisés

Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation, selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur doit s'entretenir avec les habitants, le préfet, le procureur de la République ainsi que la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.

Le feu s'est déclaré peu après trois heures du matin dans un immeuble de sept étages de la banlieue lyonnaise. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages.

L'incendie a mobilisé près de 170 pompiers, selon la préfecture du Rhône. Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention.

En tout, quatorze personnes ont été blessés. Quatre d'entre elles se trouvent "en urgence absolue", toujours selon la préfecture.

