Kurdes tués à Paris : le suspect présenté à un juge d'instruction

L'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes vendredi à Paris, est sorti de garde à vue dans la matinée de lundi, a indiqué le parquet de Paris. Une information judiciaire a été ouverte et le suspect va être présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen, a ajouté le parquet.

Une information judiciaire a été ouverte pour "assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", ainsi que pour "acquisition et détention non autorisées d'arme", a ajouté le parquet, précisant avoir requis le placement en détention provisoire du suspect.

L'homme de nationalité française et âgé de 69 ans avait été interpellé vendredi juste après avoir ouvert le feu successivement sur une femme et deux hommes présents devant le centre culturel kurde situé 16 rue d’Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris.

Sa garde à vue avait été un temps levée pour un placement en infirmerie psychiatrique. Lors des auditions de l'assaillant présumé, ce dernier s'est décrit comme étant dépressif avec l'envie "d’assassiner des migrants, des étrangers" depuis un cambriolage dont il a été victime en 2016.

