Disparition de Ghassan Basile et Fatima Ouahrani, collaborateurs de France 24

Ghassan Basile, rédacteur en chef à France 24, et Fatima Ouahrani, cheffe du service des missions de France Médias Monde.

France 24 a appris mercredi la mort de son collaborateur Ghassan Basile. Rédacteur en chef, il avait dirigé les équipes des sites Web de la chaîne de 2018 à 2021. Fatima Ouahrani nous a également quittés plus tôt cette semaine. Elle était cheffe du service des missions pour tout le groupe France Médias Monde et accompagnait nos équipes envoyées sur le terrain.

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition soudaine de Ghassan Basile, survenue dans la nuit de mardi 3 à mercredi 4 janvier à Paris.

Ghassan avait débuté sa carrière au sein de médias francophones libanais, avant d'arriver en France au milieu des années 1980. Il avait alors commencé à travailler dans les stations locales de Radio France, puis dirigé les rédactions du groupe régional Contact FM basé à Lille. Il avait ensuite assuré la direction éditoriale d'émissions spéciales diffusées sur France Télévisions et sur France 24, et réalisé des documentaires.

Ghassan avait intégré France 24 en 2011 en tant que chef d'édition, avant d'être nommé rédacteur en chef adjoint en 2015 et d'assurer des remplacements de rédacteur en chef sur les antennes francophone, anglophone et arabophone de la chaîne. En octobre 2016, il était devenu rédacteur en chef dans le cadre de la participation de France 24 à la chaîne d'information nationale franceinfo. De 2018 à 2021, il avait dirigé les équipes des sites Web en français, anglais et arabe. Depuis la rentrée 2021, il avait repris ses activités de rédacteur en chef du "Journal du monde de France 24" sur franceinfo.

Ghassan était un confrère très apprécié, dévoué et chaleureux. Il était bienveillant, d'une grande humanité et très attaché à France 24. Sa grande culture en faisait un fin connaisseur du Moyen-Orient. Tous ses collègues et ceux qui l'ont côtoyé sont bouleversés.

Disparition de Fatima Ouahrani

Les équipes de France 24 se joignent également au deuil de la famille et des proches de Fatima Ouahrani, partie plus tôt cette semaine. Fatima était à la tête du service des missions et accompagnait toutes nos équipes envoyées sur le terrain.

Fatima avait intégré France 24 à la création de la chaîne, en septembre 2006, en tant qu'assistante de direction au sein de la direction administrative et financière. En 2009, elle avait pris la responsabilité du service des missions. Depuis début 2012, elle était la cheffe du service des missions pour tout le groupe France Médias Monde.

