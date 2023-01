Bande dessinée : le Festival d'Angoulême bien dans sa bulle pour ses 50 ans

REPORTAGE

Le Festival d'Angoulême fête ses 50 ans cette année. Un anniversaire spécial pour lequel 200 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous incontournable de la bande dessinée. D'autant que le marché du 9e art a le vent en poupe en France : 84 millions d'albums ont trouvé preneurs en 2022, une année record.

Clara Lodewick fait ses premiers pas dans la cité de la bande dessinée. Cette jeune artiste belge de 25 ans vient de réaliser son premier album, "Merel" (Éd. Dupuis), l’histoire d’une cinquantenaire célibataire dans un petit village de Flandres. Et forcément, l'annonce de sa sélection officielle au Festival d'Angoulême ne l'a pas laissée de marbre.

"Quand je l'ai apprise j'étais impressionnée, excitée, j'ai eu peur aussi", explique l'autrice et dessinatrice. "Angoulême, c'est quand même exceptionnel."

Depuis sa création en 1974, le Festival international de bande dessinée a consacré de nombreux auteurs et livres devenus des classiques du 9e art : "Corto Maltese" d'Hugo Pratt, "Maus" d'Art Spiegelman, ou encore "L'Arabe du futur" de Riad Sattouf... qui vient de remporter le prestigieux Grand Prix de cette 50e édition.

"Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, je rêvais de faire des bandes dessinées, mais je n'ai jamais pensé une seule seconde que je pourrais avoir le Grand Prix d'Angoulême", confie l'auteur.

Dans un pays où un livre vendu sur quatre est une bande dessinée, Angoulême fait figure de référence. "Ce que le Festival a fait d'essentiel en 50 ans, c'est d'avoir contribué à faire de la bande dessinée un art, une forme d'expression à part entière", estime son délégué général, Franck Boudoux. "Dès l'origine, ce Festival a regardé les créateurs de bande dessinée comme des artistes."

Le rendez-vous de la BD s'efforce aussi de refléter les tendances. Alors que les mangas cartonnent en France et dans le monde, le Festival d'Angoulême accueille la première rétrospective européenne consacrée à "L'attaque des Titans" du Japonais Hajime Isayama. Les fans et les curieux peuvent y admirer près de 170 planches originales de la série culte vendue à plus de 100 millions d’exemplaires et adaptée par Netflix.

Reconnue ville créative de littérature par l'Unesco, Angoulême n'a pas fini de se réinventer. Tourné vers le numérique, le Festival reste, avec ses 50 bougies, bien dans sa bulle.

