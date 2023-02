REPORTAGE

Le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, un patrimoine en péril au sud de Paris

01:50 Dans le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, au sud de Paris, la nature a repris ses droits. De nombreuses tombes sont délabrées, fissurées et envahies par les herbes folles. © Barbara Gabel, France 24

Texte par : Barbara GABEL | Vidéo par : Julien SAUVAGET 8 mn

Il est aux Russes ce que le Père Lachaise est aux Français. Avec plus de 5 200 tombes orthodoxes, le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris, constitue la plus grande nécropole russe à l’étranger. Un patrimoine qui se dégrade de plus en plus et n’accueille plus ses touristes russes, quasiment absents depuis le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Reportage.