En direct : grèves, manifestations... Troisième jour de mobilisation contre la réforme des retraites

Liveblog

La circulation des trains et des métros "fortement perturbée" à la SNCF et à la RATP, mardi 7 février, alors que s'ouvre une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Classes fermées, transports perturbés et défilés : les syndicats organisent mardi une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'objectif est de maintenir la pression sur le gouvernement, alors que le débat parlementaire s'est ouvert lundi à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.

Publicité Lire la suite

Partis d'opposition, syndicats et organisations de jeunesse organisent une troisième journée de mobilisation, mardi 7 février, contre la réforme des retraites du gouvernement d'Élisabeth Borne, dont l'examen a commencé lundi en séance plénière à l'Assemblée nationale dans une ambiance tendue.

Si les perturbations annoncées dans les transports, devraient être moins importantes que lors des précédentes journées de grèves, le trafic reste "fortement perturbé" ce mardi à la SNCF ainsi qu'à la RATP.

Les syndicats espèrent mobiliser autant que lors des dernières manifestations des 19 et 31 janvier. Les autorités avaient recensé plus d'un million de manifestants à travers la France et les syndicats plus de deux millions.

Si le liveblog ne s'affiche pas, vous pouvez rafraichir la page.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne