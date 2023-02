Paris et Pékin expriment "le même objectif de contribuer à la paix" en Ukraine

Emmanuel Macron a accueilli mercredi à Paris le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Pour le président de la République, cette rencontre avait notamment pour objectif d'inciter Pékin à influencer la Russie afin de faire revenir celle-ci à la "table des négociations", en vue de trouver une issue au conflit ukrainien.

À l'occasion d'une rencontre à Paris, Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi ont exprimé, mercredi 15 février, "le même objectif de contribuer à la paix" en Ukraine "dans le respect du droit international", selon l'Elysée.

Le président français a reçu ce haut responsable après s'être entretenu, en novembre en Indonésie, avec son homologue chinois Xi Jinping. Le principe d'une future visite en Chine a été énoncé mais la date n'a pas encore été annoncée.

Emmanuel Macron nourrit l'espoir de voir Pékin faire pression sur la Russie pour que celle-ci revienne à la "table des négociations". La Chine, allié important de Moscou, n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a près d'un an.

Convaincu que la "stabilité" du monde est primordiale pour la Chine, il avait appelé en novembre le président chinois à "unir (leurs) forces" pour s'opposer à ce conflit.

"Contribuer à la paix"

Mercredi, le chef de l'État et Wang Yi "ont abordé la guerre menée par la Russie à l'Ukraine et ses conséquences sur les pays les plus vulnérables, notamment en matière de sécurité alimentaire et de capacité de financement", selon la présidence française.

Emmanuel Macron "a rappelé les conséquences de ce conflit sur la paix et la sécurité internationales" ainsi que le "soutien" de Paris "à un pays agressé".

"Ils ont exprimé le même objectif de contribuer à la paix dans le respect du droit international", a assuré l'Elysée, sans préciser quelle pourrait être la contribution de chaque pays.

Conférence de Munich et étape à Moscou

Après la France, Wang Yi doit poursuivre sa tournée et faire étape à la conférence sur la sécurité de Munich, qui se déroulera de vendredi à dimanche, mais aussi se rendre à Moscou.

Le président français a aussi évoqué la coopération avec la Chine face aux "défis mondiaux", comme la crise climatique. Il a "présenté à son interlocuteur les objectifs du One Forest Summit qu'il co-présidera à Libreville le 2 mars" pour "proposer des solutions aux États forestiers pour tirer profit d'une gestion protectrice des forêts", ainsi que ceux du "Sommet sur le nouveau pacte financier que Paris accueillera en juin".

Wang Yi s'est s'entretenu dans la soirée avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Une rencontre est prévue jeudi avec Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique du chef de l'État, pour une session du dialogue stratégique franco-chinois.

