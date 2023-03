Agriculture, centrales nucléaires… Comment l'eau est consommée en France

En chiffres

En France, environ 31 milliards de m3 d'eau douce sont prélevés chaque année dans la nature. Alors que la sécheresse hivernale en cours fait craindre un nouvel été marqué par des restrictions, se pose la question de la répartition des usages.

Publicité Lire la suite

Après un été 2022 marqué par une sécheresse historique et un hiver tout aussi sec, tous les signaux sont au rouge pour que la France connaisse un nouvel été marqué par le manque d'eau. Mercredi 1er mars, quatre départements sont déjà soumis à des restrictions - l'Ain, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Dans ces territoires, les habitants n'ont déjà plus le droit d'arroser leur pelouse, de remplir leur piscine mais aussi, pour les agriculteurs, d'irriguer leurs cultures.

"Et ce chiffre va inévitablement grimper", alertait lundi soir le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en appelant les préfets des principaux bassins français à prendre des arrêtés de restriction "dès maintenant" pour anticiper la saison estivale.

Agriculture, industries, usages domestiques… À l'heure où le mot d'ordre est à "la sobriété" et aux économies d'eau, France 24 fait le point sur les principaux usages de l'eau dans l'Hexagone.

>> À lire aussi : Eaux usées, de mer, pluie… à la recherche de nouvelles sources contre la sécheresse

Environ 31 milliards de m3 d'eau prélevés chaque année

La France prélève environ 31 milliards de mètres cubes d'eau douce chaque année dans ses cours d'eau et dans ses nappes phréatiques, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique. Cela peut paraître peu, par rapport aux 208 milliards de m3 d'eau disponibles en moyenne, mais il est primordial que la majorité de l'eau reste dans la nature pour préserver l'équilibre des écosystèmes.

Sans compter que le renouvellement des stocks peut varier fortement d'une année sur l'autre en fonction de la quantité de pluie tombée. Par exemple, en 2019, on estime que seulement 142 milliards de m3 d'eau étaient disponibles, loin donc de ces 208 milliards de moyenne. C'est d'ailleurs cela qui inquiète les scientifiques et météorologues pour l'été 2023 : selon Météo-France, sur les 18 derniers mois, 15 ont été déficitaires en pluie.

Autre problème : la majorité des prélèvements d'eau ont lieu en été, lorsque le niveau des nappes et des rivières est déjà au plus bas. Au total, le Ministère de la Transition écologique estime que 60 % de la consommation de l'eau a lieu entre juin et août.

Alors où va toute cette eau douce ? Si une partie est utilisée à des fins domestiques, coulant dans nos robinets, l'autre sert à des fins économiques, et, en premier lieu, au refroidissement des centrales électriques, majoritairement des centrales nucléaires.

Comment est utilisée l'eau prélevée en France ? © Studio graphique

À noter, l'eau prélevée pour le refroidissement de ces centrales, ainsi que pour l'alimentation des canaux, provient des eaux de surface, c'est-à-dire, les fleuves, rivières ou réservoirs. Pour l'eau potable, l'agriculture et l'industrie, les prélèvements sont réalisés dans ces eaux de surface, mais aussi dans les nappes phréatiques.

L'agriculture, première consommatrice d'eau

Les volumes d'eau prélevés doivent par ailleurs être distingués de ceux consommés, c'est-à-dire qui ne retournent pas dans des milieux aquatiques après utilisation. L'eau envoyée dans les centrales nucléaires, par exemple, est utilisée en circuit ouvert et est renvoyée dans la nature après son utilisation. À l'inverse, en agriculture, l'eau utilisée pour le bétail, par exemple, ne sera jamais restituée.

En moyenne, entre 2008 et 2019, ce volume d'eau consommé atteint 5,3 milliards de m3 chaque année dans l'Hexagone. Et cette fois-ci, c'est donc l'agriculture qui apparaît comme la première consommatrice d'eau, loin devant le refroidissement des centrales, l'industrie et l'eau potable.

L'agriculture, première consommatrice d'eau en France © Studio graphique

"Et le premier usage de l'eau dans le domaine agricole, c'est l'irrigation des cultures", expliquait récemment Sami Bouarfa, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et directeur adjoint du département AQUA. "Même si la part de l'agriculture irriguée ne concerne qu'environ 6 % des surfaces cultivées totales."

>> À lire aussi : Face à la sécheresse, le monde agricole réfléchit à une meilleure gestion de "l'or bleu"

Et les usages varient fortement en fonction des départements. D'après le bilan environnemental 2021 du ministère de la Transition écologique, le bassin Adour-Garonne, dans le sud-ouest de la France, concentre ainsi la majeure partie des prélèvements d'eau liés à l'agriculture. Le bassin Rhône-Méditerranée, lui, utilise l'eau dans les centrales électriques et représente le territoire le plus gourmand en "or bleu". Enfin, en Seine-Normandie et en Picardie, l'eau pompée sert surtout à la production d'eau potable.

Un Français consomme chaque jour 149 litres d'eau potable

Et quid de l'eau que nous utilisons pour notre usage domestique ? En 2020, 5,5 milliards de m3 d'eau ont été pompés dans la nature pour être transformés en eau potable. Mais à la fin de l'année, seulement 3,7 milliards avaient été consommés, note le dernier rapport de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA). En cause, pendant tout ce cheminement jusqu'à nos robinets : les fuites. L'eau passe par des tuyaux et une partie d'entre elle s'échappe via des fuites. Au total, l'organisme estime que 20 % de l'eau potable est ainsi perdue dans ces défauts dans les réseaux de canalisations, soit un litre sur cinq.

Eau potable : un litre sur cinq fuit des canalisations © Studio graphique

Au-delà de cette quantité perdue, chaque Français consomme en moyenne 149 litres d'eau potable par jour, un chiffre proche de la moyenne européenne - 200 litres - mais bien loin derrière la consommation quotidienne d'un américain, qui atteint 600 litres. Dans des pays en forts stress hydrique, notamment en Afrique, ce nombre peut descendre à moins de 20 litres par jour et par personne.

Selon le Centre d'information sur l'eau, environ 93 % de l'eau utilisée dans les foyers français est dédiée à l'hygiène – douche, chasse d'eau ou machine à laver – et 7 % à l'alimentation. Parmi les principales sources de dépenses : le lavage des voitures, qui utilise en moyenne 200 litres d'eau, mais aussi la douche qui en consomme environ 50 litres et la machine à laver avec 60 litres.

Les principaux usages domestiques de l'eau potable © Studio graphique

À cet usage domestique doit par ailleurs s'ajouter l'utilisation collective de l'eau potable dans les écoles, les hôpitaux, par exemple.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne