Flambée des prix : le gouvernement annonce un "trimestre anti-inflation" et un chèque alimentaire

Un homme fait des courses dans un supermarché, le 2 décembre 2022 à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. © Philippe Lopez, AFP (illustration)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé lundi le lancement d'un "trimestre anti-inflation", issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix "les plus bas possibles" jusqu'en juin sur une sélection de produits. En plus de ce dispositif, le gouvernement compte déployer dans les prochains mois un "chèque alimentaire" pour les ménages les plus modestes.