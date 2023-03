Les protections périodiques réutilisables seront remboursées pour les moins de 25 ans dès 2024

Élisabeth Borne a annoncé, lundi, que les protections périodiques réutilisables et achetées en pharmacie seront remboursées à partir de 2024 par la Sécurité sociale. La mesure concernera les moins de 25 ans.

Le gouvernement veut lutter contre la précarité menstruelle. Les protections périodiques réutilisables (culottes et coupes menstruelles) seront ainsi remboursées "à partir de l'an prochain" par la Sécurité sociale, a annoncé lundi 6 mars la Première ministre Élisabeth Borne sur France 5.

Cette mesure concernera "toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans" et la mesure sera inscrite au budget 2024, a-t-elle ajouté.

Pour être remboursées, ces protections périodiques devront être achetées en pharmacie, ce qui sera possible "sans ordonnance", a-t-elle encore précisé.

"C'est impensable que des femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin", a commenté la Première ministre.

Mi-février, lors d'un Conseil national de la refondation (CNR) à Matignon consacré à la jeunesse et la vie quotidienne, une quarantaine de jeunes ont échangé avec la cheffe du gouvernement et plusieurs ministres sur des sujets liées à la vie quotidienne et effectué différentes propositions qui pourraient contribuer à améliorer leur quotidien.

Pour lutter contre la précarité menstruelle, des jeunes femmes avaient notamment suggéré de rendre les produits hygiéniques gratuits pour les moins de 26 ans. "Cette question, il faut qu'on la mette définitivement au musée et qu'on apporte des réponses aux jeunes filles et jeunes femmes", avait alors réagi la Première ministre.

La précédente initiative du gouvernement pour lutter contre la précarité menstruelle était l’installation, en février 2021, de distributeurs de protections hygiéniques dans les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires.

