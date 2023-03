Transports, raffineries, manifestations… les grèves continuent contre la réforme des retraites

Après une journée de mobilisation historique en France contre la réforme des retraites, la grève continue, mercredi 8 mars, dans plusieurs secteurs. Les transports, les expéditions des raffineries, la production d'électricité ainsi que les activités de plusieurs ports demeurent perturbées.

Publicité Lire la suite

Les opposants à la réforme des retraites continuent leurs actions, mercredi 8 mars, dans plusieurs secteurs où un appel à la grève reconductible a été lancé, tels que les raffineries, l'énergie et les transports.

Mardi, la sixième journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale a réuni quelque 1,28 million de personnes à travers le pays selon le ministère de l'Intérieur, la CGT évoquant pour sa part une "mobilisation historique" avec 3,5 millions de manifestants.

La contestation contre le projet de réforme des retraites devrait aussi se joindre aux manifestations prévues ce mercredi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ces dernières étant considérées comme les plus affectées par la réforme, selon les détracteurs du texte.

TGV, RER, métros et avions affectés

Après une journée "noire" dans les transports mardi, les usagers affrontaient encore de fortes perturbations mercredi alors qu'une grève reconductible a été lancée à la SNCF et à la RATP. Seul un TGV sur trois circule en moyenne et un train Intercités sur cinq tandis qu'à Paris, le trafic est très perturbé pour les métros et les RER avec une circulation quasi-normale pour les bus.

Le trafic aérien était aussi à nouveau perturbé mercredi en raison d'un préavis de grève relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens.

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a estimé mercredi sur LCI que la situation allait s'améliorer "beaucoup plus nettement" jeudi et vendredi.

"Il y aura des perturbations importantes dans les grands transports publics, SNCF notamment, RATP en Ile-de-France, jusqu’à la fin de semaine, jusqu’à vendredi au moins (...) Il y aura néanmoins des améliorations réelles, perceptibles par les usagers, par les Français, dès demain sur le réseau SNCF et plus sur le réseau RATP", a-t-il déclaré.

Secteur de l'énergie touché

La grève se poursuit également dans les raffineries, notamment chez TotalEnergies avec des expéditions à nouveau interrompues et certains dépôts bloqués. L'accès à la raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville l'Orcher et au port du Havre (Seine-Maritime) étaient bloqués par des syndicalistes avec des feux de pneus et des objets déposés sur la chaussée, a constaté sur place un photographe de Reuters.

Les quatre terminaux méthaniers français ainsi que tous les sites de stockage de gaz restaient aussi bloqués, a indiqué Fabrice Coudour, représentant de la FNME-CGT.

Il a ajouté que la navigation sur le Rhin sur toute la partie française était à l'arrêt en raison de piquets de grève sur les écluses de Marckolsheim et de Strasbourg (Bas-Rhin) qui se sont renforcés à la suite d'une tentative d'évacuation par les gendarmes.

Dans le même temps, la production d'électricité était à nouveau réduite mercredi en raison d'un mouvement de grève des agents d'EDF. La baisse de production atteignait 10,6 gigawatts (GW) selon des données de l'électricien, soit l'équivalent d'environ 17,5% de la production totale.

Perturbations portuaires

Les ports du Havre, de Rouen et de Marseille-Fos sont bloqués mercredi par une opération "ports morts" afin de protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, a-t-on appris de sources syndicales.

"Environ 300 dockers, portuaires et territoriaux, organisent le blocage de la zone portuaire via 11 points de blocage qui seront tenus jusqu’à 15h00. Nous laissons passer les véhicules légers, mais pas les camions", a déclaré à l'AFP Yann Mallet, secrétaire général de la CGT dockers de Rouen.

S'étirant sur 15 kms, le port de Rouen, qui emploie aujourd'hui plus de 18 000 personnes des docks aux usines de transformation aux alentours, est le premier port céréalier d'Europe.

Gérald Le Corre, de l'union départementale CGT, a précisé que les blocages seraient maintenus "jusqu’à 15h00. Une grande partie de la zone portuaire est paralysée."

Le port du Havre, premier de France pour les conteneurs, est bloqué lui depuis 6h00 selon un tract diffusé sur le site de la CGT portuaire. Les zones industrielles des deux villes normandes étaient également bloquées très tôt mercredi, a précisé le syndicat.

Marches féministes contre la réforme

Les syndicats FSU, CGT et Solidaires, ainsi que 45 organisations féministes ont appelé à la "grève féministe" pour exiger "l'égalité au travail et dans la vie". "Cette année, on voit bien qu'il y a une dynamique hors du commun", a commenté Murielle Guilbert, codéléguée générale de Solidaires.

Des manifestations sont prévues dans environ 150 villes en France, dont Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes mais aussi dans des villes plus petites, telles qu'Arras, Blois ou Carcassonne. Un nombre nettement plus élevé que celui de l'an dernier, selon le comité d'organisation.

À Paris, le cortège partira à 14H00 de la place de la République en direction de la place de la Nation.

Les antennes et les sites internet de FRANCE 24 sont également perturbées en raison du mouvement de grève national contre la réforme des retraites.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne