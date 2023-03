Réforme des retraites : huitième journée de mobilisation cruciale, la veille du vote du texte

grève nationale

Une nouvelle journée d’action nationale est organisée, mercredi, contre la réforme des retraites, avant le vote final du texte au parlement, prévu le lendemain. D’importantes perturbations sont à nouveau attendues dans les transports ainsi que dans les secteurs énergétiques alors que les éboueurs de la ville de Paris ont annoncé la poursuite de la grève "au moins jusqu’au 20 mars".

C’est la huitième journée d’action nationale contre la réforme des retraites. Près de deux mois après le début du mouvement de protestation intersyndical, des rassemblements sont à nouveau prévus à travers la France, mercredi 15 mars, contre le très controversé projet de loi du gouvernement sur lequel les députés doivent se prononcer ce jeudi.

Cette mobilisation coïncide avec la dernière journée de débats entre députés et sénateurs qui doivent s'accorder sur un texte dans le cadre d'une commission mixte paritaire (CMP), avant un vote dans les deux chambres le lendemain. "Une majorité existe" a martelé, mardi, la cheffe du gouvernement, Élisabeth Borne, qui compte sur le soutien du parti Les Républicains (LR) pour éviter un passage en force de la réforme par le biais du 49.3.

À Paris, le cortège s’élancera à 14 h depuis Les Invalides en direction de place d'Italie alors que de nombreuses marches sont prévues au cours de la journée en région, à Marseille, Lyon, Amiens ou bien encore Lille.

De nombreux secteurs ont déjà annoncé leur participation à cette huitième journée d’action interprofessionnelle, marquée par des perturbations dans les transports alors que des blocages perdurent dans plusieurs raffineries et incinérateurs de déchets.

RER et transiliens particulièrement affectés

Comme lors des précédentes mobilisations, des milliers d'usagers des transports publics seront concernés par les grèves dans le secteur des transports. La RATP a prévu des perturbations plus ou moins importantes sur les lignes 2, 3, 7, 8, 12 et 13 du métro, et un service "très perturbé" des RER avec trois trains sur quatre sur la ligne E, deux trains sur trois sur la ligne C, un train sur deux sur les lignes A et B et seulement deux sur cinq, en moyenne, sur la ligne D.

Côté transilien, la situation sera elle aussi tendue sur les lignes H,J, L (deux trains sur trois), N (un train sur deux) et R (deux sur cinq) alors que les tramways ne devraient pas être affectés. Trois TGV sur cinq en moyenne seront maintenus.

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a pour sa part tenté de rassurer les français affirmant qu’il ne fallait pas s’attendre à une "journée noire" dans les transports tout en reconnaissant des difficultés.

#Grève | « Il y aura des perturbations dans les transports mercredi, mais nous n'anticipons pas de tensions équivalentes à celles connues lors des précédentes mobilisations. » #Les4V pic.twitter.com/ZkDAnbgyp5 — Clement Beaune (@CBeaune) March 14, 2023

Le trafic aérien ne sera pas non plus épargné, l'USACcgt, premier syndicat de l’aviation civile, ayant déposé un préavis de grève appelant les employés à cesser le travail.

Les éboueurs reconduisent la grève

Alors que les ordures s’amoncellent depuis plusieurs jours dans plusieurs quartiers de Paris, faute de ramassage, les éboueurs et agents de propreté de la ville comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement. Ces derniers ont voté, mardi matin, la poursuite de la grève "au moins jusqu'au 20 mars", lors d'une assemblée générale.

Trois incinérateurs sont actuellement à l’arrêt du fait de blocages : à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), alors qu’un quatrième, situé à Romainville (Seine-Saint-Denis), est saturé.

La Mairie de Paris, qui gère le ramassage des ordures ménagères dans la moitié des arrondissements, s'est dite "solidaire" du mouvement social. Quelque 6 600 tonnes de déchets étaient recensées dans la capitale mercredi, au 9e jour de la grève.

Des personnes passent devant des poubelles non collectées à côté du Sénat à Paris, le 12 mars 2023. © Michel Euler, AP

Le secteur de l’énergie mobilisé

Des baisses de production sont toujours à l'ordre du jour dans le secteur de l'électricité, encore très mobilisé compte tenu de l'enjeu crucial pour les électriciens et gaziers, qui, outre le recul de l'âge légal, redoutent la suppression de leur régime spécial de retraite.

Le site d'EDF recensait, mardi après-midi, des baisses de production dans des centrales nucléaires tout comme dans des centrales thermiques. Dans l'hydraulique, le site d'EDF indiquait une "perte de puissance disponible en cours" de 6 210 MW, "liée au mouvement social en cours".

Côté gaz, l'ensemble des 13 stockages de gaz de Storengy étaient encore occupés et en grève mardi après-midi "au moins jusqu'à la fin de la semaine", selon la CGT Énergie, sans conséquences à ce stade pour les clients. Les quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) en France ont également reconduit mardi leur mouvement de grève jusqu'à la semaine prochaine a-t-on appris auprès de la CGT.

La grève dans le secteur pétrolier devrait elle aussi continuer avec le blocage de nombreuses raffineries. Chez TotalEnergies, "pour l'instant ça n'a pas changé, les expéditions sont toujours bloquées partout" même si la production continue, a indiqué à l'AFP Éric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

Dans les autres groupes pétroliers, la grève se poursuit également, notamment à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie Petroineos à Lavera où les travailleurs "sont encore en grève", selon la CGT.

26:07 Retraites Grèce © France24

Avec AFP

