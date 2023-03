🔴 En direct : le périphérique parisien momentanément perturbé par une action de la CGT

HEURE PAR HEURE

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Île-de-France de la CGT, ont perturbé pendant environ une demi-heure la circulation sur le périphérique parisien dans la matinée, au lendemain de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Suivez heure par heure les derniers événements politiques et sociaux qui secouent la France.

Publicité Lire la suite

9 h 47 : le Rassemblement national soupçonne Macron de "prendre un plaisir malsain à organiser le chaos"

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a soupçonné Emmanuel Macron de prendre "un plaisir malsain à organiser le chaos dans le pays", dénonçant "un coup de force" après le recours au 49.3 sur la réforme des retraites.

"On a un peu le sentiment qu'il prend un plaisir malsain à organiser le chaos dans le pays", a affirmé Jordan Bardella sur franceinfo, après les protestations violentes qui se sont produites jeudi contre le recours au 49.3 pour l'adoption de la réforme controversée des retraites. "Je ne comprends pas son obsession", a-t-il ajouté, assurant avoir "le sentiment d'une fin de règne où le gouvernement, les gens qui sont au pouvoir dirigent, gouvernent contre le peuple français".

Le président du RN a décrit le recours à l'arme constitutionnelle par Élisabeth Borne comme "un bras d'honneur irrespectueux aux Français et à la représentation nationale", assurant que la cheffe du gouvernement "doit maintenant partir".

9 h 06 : "Nous avons vocation à continuer de gouverner", dit Olivier Véran

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a estimé que ce dernier avait "vocation à continuer de gouverner", après le recours jeudi au 49.3 pour faire passer la réforme contestée des retraites.

"Il va y avoir un vote", a assuré le ministre sur France Inter, en référence aux motions de censure qui vont être déposées vendredi par les oppositions. "Le 49.3, c'est un moment aussi de perte de contrôle par le gouvernement", a-t-il analysé, "c'est un moment où l'Assemblée nationale est totalement souveraine pour décider de vous accorder la confiance ou de vous la retirer donc il n'y a pas d'alternative au vote des députés".

Sur l'avenir d'Élisabeth Borne à Matignon, il a affirmé avoir "confiance" en elle, "mais mon avis ne compte pas". "Le choix de la méthode de la Première ministre, qui est celui de la concertation et la recherche de compromis, etc., c'est quand même un choix qui a porté ses fruits dans d'autres textes", a-t-il estimé.

>> À lire aussi : "Retraites : le 49.3, un 'coup dur au leadership' d'Emmanuel Macron"

8 h 54 : 310 interpellations jeudi en France

Au total, 310 personnes ont été interpellées jeudi en France, dont 258 à Paris lors de manifestations contre le recours du gouvernement au 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites, a annoncé Gérald Darmanin.

"L'opposition est légitime, les manifestations sont légitimes, le bordel ou la bordélisation, non", a poursuivi sur RTL le ministre de l'Intérieur, évoquant des "manifestations très difficiles" et dénonçant "des effigies brûlées" à Dijon et des préfectures prises pour cibles en fin de journée. "Les places des églises et des villages, c'est pas des ZAD !", a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement "ne laissera pas faire (...) des manifestations spontanées et le n'importe-quoi à tout moment".

À Paris, "au plus fort" de la soirée, 10 000 personnes étaient rassemblées place de la Concorde, selon Gérald Darmanin. Dans 24 autres villes, 52 000 personnes ont participé à des manifestations, selon un bilan de la police.

8 h 51 : le recours au 49.3 "n'est pas un échec", affirme Olivier Dussopt

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a nié le fait que le recours la veille à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites soit un "échec".

"Ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte, or il y a un texte", "ce n'est pas un échec", a affirmé le ministre sur BFMTV. Il a ajouté qu'il aurait préféré qu'il y ait un vote, recherché par l'exécutif "jusqu'à la dernière minute".

8 h 39 : la raffinerie TotalEnergies de Normandie "sera arrêtée" dès ce week-end, selon la CGT

La raffinerie TotalEnergies de Normandie, où les salariés sont en grève mais où les expéditions se poursuivent, "sera arrêtée" à partir de ce week-end, a indiqué à l'AFP Éric Sellini, coordonnateur CGT au sein du groupe pétrolier.

"Les salariés ont haussé le ton" et "les principales unités commenceront à s'arrêter à partir de demain" de manière à ce que "normalement, la raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", a-t-il détaillé, au lendemain du recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

8 h 27 : action de la CGT sur le périphérique parisien, la circulation momentanément perturbée

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Île-de-France de la CGT, ont perturbé pendant environ une demi-heure la circulation sur le périphérique parisien dans la matinée, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites et le 49.3.

Les manifestants sont descendus en courant sur les voies vers 7 h 30 à hauteur de la porte de Clignancourt, avec des fumigènes, et ont bloqué la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle, obligeant les automobilistes à rouler au pas.

Parmi eux se trouvaient de nombreux agents EDF, qui ont déployé une banderole à l'effigie de l'entreprise. Beaucoup portaient des chasubles ou des gilets fluorescents et chantaient "On est là , on est là ", "Le 49.3, on n'en veut pas", "Grève, blocage, Macron dégage" ou encore "La retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder".

8 h 08 : La France insoumise va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à l'Assemblée

Jean-Luc Mélenchon a annoncé que le groupe La France insoumise (LFI) allait soutenir la motion de censure du groupe des indépendants (Liot) à l'Assemblée nationale afin de "donner les plus grandes chances possibles à la censure" du gouvernement d'Élisabeth Borne après l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution.

La coalition de gauche Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), incluant LFI, envisageait de déposer une motion de censure mais ses dirigeants expliquaient ces derniers jours qu'une motion de Liot aurait davantage de chances d'être votée par ceux des députés de droite qui sont défavorables à la réforme des retraites.

"Nous avons décidé de donner les plus grandes chances possibles à la censure, et donc de retirer notre motion de censure au profit de celle de Liot", a expliqué Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Voter la motion de censure "ne signifie rien d'autre que le refus de la réforme des retraites", "ceux qui ne votent pas la motion de censure sont pour la réforme", a-t-il prévenu.

L'ancien candidat à la présidentielle a par ailleurs "encouragé" les "mobilisations spontanées dans tout le pays" car "c'est là que ça se passe", tout en appelant à manifester aussi à l'appel de l'intersyndicale pendant le week-end et jeudi prochain.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne