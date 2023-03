Retraites : Liot, le petit groupe parlementaire qui espère faire tomber le gouvernement

COLèRE À L'ASSEMBLÉE

Composé d'une vingtaine d'élus, ce groupe parlementaire entend faire tomber Élisabeth Borne avec sa motion de censure "transpartisane", qui espère rallier des élus de droite et du parti présidentiel. Figure désormais emblématique du groupe Liot, le député centriste Charles de Courson veut unir les oppositions pour rejeter la réforme des retraites, et renverser le gouvernement.

Il est le plus petit groupe de l'hémicycle et fait trembler le gouvernement. La petite bête qui voudrait manger la grosse. Premier signataire d'une motion de censure "transpartisane" – cosignée par des élus de la Nupes et déposée vendredi contre le gouvernement en riposte au 49.3 –, le groupe, composé de vingt députés réunis sous la bannière Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoire (Liot), est aujourd'hui celui qui a le plus de chances de faire sombrer l'exécutif.

"C'est le retour à la IVe République : c'est le plus petit groupe qui se met à avoir le plus d'influence dans un Parlement morcelé", déplore le député macroniste Jean-René Cazeneuve.

À la tête de la contestation, Charles de Courson, député centriste de la Marne. Élu depuis 1993, il est devenu l'une des mascottes de l'Assemblée pour son opposition marquée au gouvernement. C'est lui qui porte la motion de censure "transpartisane" du groupe Liot qui se retrouve ainsi en position de pivot.

🔵 Le groupe LIOT a déposé une #MotionDeCensureTransPartisane sur la #ReformeDesRetraites.



Voici la déclaration du Président @BertrandPancher ⤵️ pic.twitter.com/5Yodd51kUG — Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires (@GroupeLIOT_An) March 17, 2023

Rôle pivot

Né en juin dernier, Liot n'était pas hostile, au départ, à l'idée de collaborer avec le camp présidentiel, qui ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs cité, au même titre que Les Républicains (LR), comme groupe avec lequel il souhaitait pouvoir nouer une "alliance" pour permettre à certains textes d'être adoptés.

Mais les méthodes de l'exécutif pour mener sa réforme ont provoqué une cassure, et Liot se retrouve désormais propulsé meneur de la fronde contre le gouvernement après le déclenchement, jeudi, du 49.3 par la Première ministre Élisabeth Borne.

"Nous avons une capacité à rassembler le plus grand nombre", plaide Bertrand Pancher, chef de file du groupe. Effectivement, le groupe est aujourd'hui considéré par la Nupes et le Rassemblement national – qui a aussi déposé sa propre motion de censure – comme le plus susceptible de rassembler les voix de l'extrême droite à l'extrême gauche.

Son absence de couleur politique marquée doit en effet permettre à tous les autres opposants de se rallier à la motion de censure "transpartisane", contrairement à celle déposée par le groupe Rassemblement national, disposé toutefois à voter les motions des autres.

Quant à la Nupes, Liot ne disposant pas d'un nombre de députés suffisants pour déposer seul une motion de censure, les quatre groupes de l'alliance de gauche ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'apporter leur soutien, afin d'atteindre la soixantaine de signatures requises.

Tout en encourageant les "mobilisations spontanées dans tout le pays", Jean-Luc Mélenchon a pour sa part annoncé que LFI retirait sa motion de censure pour soutenir celle de Liot qui a, selon lui, davantage de chances d'être votée par des députés de droite défavorables à la réforme des retraites.

Si mes amis ont chanté la Marseillaise, c'est pour refuser de banaliser le 49.3.



Ils ont eu raison.



Nous avons décidé de donner les plus grandes chances possibles à la censure, et donc de soutenir la motion de censure du groupe LIOT.#le7930Inter #MotionDeCensureTransPartisane pic.twitter.com/0beXpfZDj1 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 17, 2023

Tout semble désormais reposer sur la droite. Mais si Bertrand Pancher a expliqué vendredi qu'il cherchait encore à convaincre des députés LR d'apposer leur signature, ses ultimes efforts sont restés vains. Au total, la motion a recueilli 91 signataires de cinq groupes politiques, a-t-il fait savoir à Reuters. Mais aucun député Les Républicains (LR) n'a signé la motion de censure.

"Le vote de cette motion permettra de sortir par le haut d'une crise politique profonde", a-t-il déclaré devant la presse, regrettant que "les collègues de LR ne soient pas signataires".

Plus tôt, sur BFM TV, Charles de Courson expliquait : "Si vous additionnez l'ensemble des oppositions, nous sommes à 256 ou 258 votes". Rappelant qu'il faut un total de 287 voix pour voter la censure, et qu'une trentaine de votes Républicains sont donc nécessaires pour cela, le député de la Marne poursuit : "Dans le groupe LR, ils sont 61. Il y en avait 30 qui voulaient voter contre ou s'abstenir, et les votes contre étaient estimés à 25 ou 26. Si tout le monde vote, cela pourrait nous sortir de cette crise politique".

04:51

Charles de Courson, meneur de contestation

"Le recours au 49.3 signe l'échec de ce gouvernement, et je sais par les indiscrétions de membres de la majorité présidentielle que beaucoup étaient opposés au recours au 49.3, car cela signe la faiblesse du gouvernement", déclarait encore Charles de Courson, vendredi matin.

S'il n'a d'ordinaire pas le profil du frondeur, Charles Amédée du Buisson de Courson – qui détient le record de longévité à l'Assemblée, et dont la famille y a toujours siégé depuis la Révolution – s'est malgré tout toujours montré prêt à se battre quand il le jugeait nécessaire. Comme en 2019, lorsqu'il s'était opposé farouchement au projet de loi anticasseurs.

"Ce qu'on voudrait, c'est avoir une motion de censure très ouverte, transpartisane, pour sauver la démocratie politique et sociale", a-t-il encore lancé, vendredi, fustigeant l'énième recours de l'exécutif au 49.3. "Cet acharnement du président de la République à vouloir absolument faire adopter un texte qui est minoritaire à l'Assemblée nationale et ultraminoritaire dans le pays est une pure folie".

Ce n'est pas la première fois que le député prend le taureau par les cornes. Début février, il s'était déjà illustré dans l'hémicycle en condamnant le refus de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, d'examiner une motion référendaire déposée par Liot au nom de 58 députés d'opposition. "En faisant cela, vous participez au déni de démocratie", avait-il lancé à la présidente, sous les applaudissements du groupe Nupes.

"Comment avez-vous pu refuser la motion référendaire que nous avons déposée [...] pour éviter qu'il y ait un vote ?", lance @C_deCourson (Liot) à @YaelBRAUNPIVET. "Vous participez au déni de démocratie."#Retraites #RéformeDesRetraites #DirectAN pic.twitter.com/X2fGSriaCK — LCP (@LCP) February 6, 2023

La motion de censure du groupe Liot a-t-elle une chance de remporter suffisamment de voix pour faire tomber le gouvernement ? Charles de Courson se montre prudent. "On le verra lundi, mais on ne peut pas continuer comme cela", répond-il par exemple à France Info.

Quoi qu'il en soit, le député marnais a prévenu que la motion de censure n'était que la première étape de la bataille. Déplorant une situation qui "ruine le système démocratique", Charles de Courson a annoncé la couleur : si le texte était adopté sans vote, il ira au Conseil constitutionnel.

