En direct : blocage dans les raffineries avant une journée décisive sur les retraites

Après le recours de l'exécutif à l'article 49.3 jeudi, le mouvement de contestation s'est durci ce week-end dans les raffineries françaises pour contester la réforme des retraites. Ce lundi après-midi, les deux motions de censure contre le gouvernement d'Élisabeth Borne vont être mises au vote à l'Assemblée nationale. Leur rejet signifierait une adoption décisive du projet de loi. Suivez les derniers développements sur la situation en France dans notre liveblog.

Nouvelle journée décisive pour la controversée réforme des retraites. Alors que la mobilisation se poursuit en France contre le projet de loi de l'exécutif, l'Assemblée nationale va mettre au vote à partir de 16 h, lundi 20 mars, deux motions de censure. Un scénario du quitte ou double : en cas de rejet de ces motions, le texte serait définitivement adopté et en cas d'adoption, le gouvernement d'Élisabeth Borne serait renversé.

Le déclenchement, jeudi, de l'arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n'a fait que redoubler la contestation, qui dépasse souvent le sujet du recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements.

Emmanuel Macron souhaite que la réforme "puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous", a indiqué dimanche l'Élysée à l'AFP. Le président a rappelé les "mois de concertations politique et sociale" et les "plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis" entre sénateurs et députés en commission mixte.

Le numéro un de la CGT Philippe Martinez estime lui que "c'est de la responsabilité" d'Emmanuel Macron "si la colère est à ces niveaux-là". L'intersyndicale a appelé à une neuvième journée de mobilisation pour le jeudi 23 mars, tandis que la grève s'est durcie dans les raffineries et que les éboueurs poursuivent leur mouvement à Paris, Rennes ou encore Nantes.

Suivez la situation en direct sur notre liveblog :

