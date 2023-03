Scénarios

Manifestations, Conseil constitutionnel, référendum… quelle suite à la réforme des retraites ?

Les députés brandissent des pancartes appelant à la tenue d'un référendum d'initiative populaire après le rejet des deux motions de censure contre le gouvernement, lundi 20 mars 2023. © Bertrand Guay, AFP

Après le 49.3 utilisé par le gouvernement Borne pour faire adopter la réforme des retraites, et le rejet des deux motions de censure déposées contre le gouvernement, quelles sont les suites à attendre ? Manifestations, hypothèse de dissolution, référendum d'initiative partagée et recours au Conseil constitutionnel… France 24 fait le point sur les prochaines étapes pour Emmanuel Macron et ses oppositions.