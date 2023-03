🔴 En direct : le journaliste français Olivier Dubois, ex-otage au Sahel, de retour en France

L'ex-otage français Olivier Dubois est arrivé, mardi à l'aéroport de Villacoublay, près de Paris, où il a été accueilli par le président Emmanuel Macron. Le journaliste français a passé deux ans aux mains d'un groupe jihadiste lié à Al-Qaïda dans le Sahel.

Publicité Lire la suite

Le journaliste français Olivier Dubois est arrivĂ© en France. L'ex-otage, qui a passĂ© près de deux ans aux mains de jihadistes au Mali, a Ă©tĂ© accueilli sur la base aĂ©rienne de Villacoublay, près de Paris, par le prĂ©sident français Emmanuel Macron, mardi 21 mars.Â

Il a pu quitté le Niger mardi matin pour Paris après sa libération survenue en même temps que celle d'un autre otage américain, retenu lui pendant plus de six ans.

Le journaliste Ă©tait apparu souriant et visiblement Ă©mu, lundi après-midi, Ă sa descente de l'avion Ă l'aĂ©roport de Niamey, oĂą il Ă©tait accompagnĂ© de Jeffery Woodke, humanitaire amĂ©ricain qui avait Ă©tĂ© enlevĂ© le 14 octobre 2016 au Niger. "Je me sens fatiguĂ© mais je vais bien", a dĂ©clarĂ© le journaliste français de 48 ans, après avoir fait de brèves accolades aux reporters prĂ©sents.Â

Olivier Dubois, journaliste indépendant, avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Collaborant, entre autres, avec le quotidien Libération et le magazine Le Point, il vivait et travaillait au Mali depuis 2015.

Emmanuel Macron avait exprimé lundi son "immense soulagement" et a témoigné de sa "grande reconnaissance au Niger pour cette libération", après s'être entretenu au téléphone avec le journaliste.

Au moins trois otages occidentaux sont encore détenus au Sahel : le chirurgien australien Arthur Kenneth Elliott, enlevé au Burkina Faso le 15 janvier 2016 ; l'officier de sécurité roumain Iulian Ghergut, enlevé le 4 avril 2015 au Burkina Faso. Enfin, un religieux allemand, le père Hans-Joachim Lohre, dont on est sans nouvelles depuis novembre 2022, est considéré comme ayant été enlevé au Mali.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne