🔴 En direct : Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi sur les retraites

HEURE PAR HEURE

Au lendemain de l'adoption définitive de la réforme des retraites par le Parlement, l'Élysée a annoncé mardi qu'Emmanuel Macron va s'exprimer sur TF1 et France 2 mercredi lors d'une interview en direct à 13 h. Le chef de l'État est très attendu sur les tensions sociales et politiques que suscite toujours sa réforme. Suivez les derniers développements en direct.

9 h 07 : routes bloquées et un dépôt pétrolier toujours occupé en Bretagne

Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, était toujours occupé mardi matin par des manifestants opposés à la réforme des retraites, tandis que le trafic routier était perturbé en Bretagne par des blocages, a-t-on appris de source syndicale et par Bison Futé.

En Bretagne, comme lundi matin, le trafic routier était perturbé par plusieurs blocages en raison de "manifestations sociales", selon Bison Futé, notamment sur le périphérique rennais et nantais, ou encore à Laval, Vannes et Brest. À Rennes, il y a "des difficultés de circulation en cours sur la rocade et ses abords", a indiqué sur Twitter la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui conseille aux automobilistes "d'éviter le secteur".

À environ cinq kilomètres plus au sud, le dépôt de Vern-sur-Seiche était toujours à l'arrêt et inaccessible aux camions.

"Le dépôt est toujours bloqué, il y a une dizaine de camions qui attendent. On est une cinquantaine" de manifestants de la CGT et de Force ouvrière (FO), a déclaré Céline Cussac, responsable syndicale FO présente sur place. "Potentiellement on pourrait être délogé aujourd'hui" par les forces de l'ordre, a-t-elle ajouté. Mais au lendemain du rejet de la motion de censure et de l'adoption de la réforme contestée des retraites, les manifestants "étaient plus déterminés que jamais", a-t-elle assuré.

Selon le site de TotalEnergies, ce dépôt, proche de Rennes, "approvisionne l'Ouest en essence sans plomb 95 et 98, en gazole et en fioul domestique".

8 h 23 : près de 300 interpellations en France lundi, dont 234 à Paris

Quelque 287 personnes, dont 234 à Paris, ont été interpellées lundi soir en France lors de manifestations contre l'adoption de la réforme des retraites après le recours au 49.3, a-t-on appris de source policière.

À Paris, où les manifestants par petits groupes mobiles ont déambulé dans les arrondissements du centre en brûlant poubelles, vélos et divers objets, les sapeurs-pompiers sont intervenus 240 fois, selon cette source policière.

7 h 37 : le gouvernement annonce des réquisitions de personnel au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer

Le ministère de la Transition énergétique a annoncé la réquisition de "trois salariés par relève" au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer "face à l'aggravation des tensions d'approvisionnement dans les Bouches-du-Rhône", conséquence des grèves contre la réforme des retraites.

"La réquisition est valable pendant 48 h en tant que de besoin, à compter du 21 mars" et concerne "des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt" qui approvisionne la région PACA et l'Est de la région Occitanie en carburants, a précisé le ministère dans un communiqué.

7 h 15 : Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi sur TF1 et France 2

Très attendu sur les tensions sociales et politiques suscitĂ©es par sa rĂ©forme des retraites, Emmanuel Macron s'exprimera sur TF1 et France 2 mercredi lors d'une interview en direct Ă 13 h, a annoncĂ© mardi l'ÉlysĂ©e. Le chef de l'État rĂ©pondra aux questions des journalistes Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau, ont prĂ©cisĂ© les chaĂ®nes.Â

Cette interview intervient après l'adoption définitive lundi par le Parlement de cette réforme très contestée et une journée de consultations de son camp ce mardi par le président, sur fond de poursuite des manifestations.

À lire aussi : Manifestations, Conseil constitutionnel, référendum… Quelle suite à la réforme des retraites ?

Lundi soir encore, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, émaillées parfois de fortes tensions. Une nouvelle journée de mobilisation syndicale est attendue jeudi, au lendemain de l'interview présidentielle.

5 h 55 : les forces de l'ordre évacuent le port pétrolier de Donges bloqué par les grévistes

Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit de lundi à mardi pour débloquer le terminal pétrolier de Donges (Loire-Atlantique) qui était occupé depuis une semaine par des grévistes, a constaté un photographe de l'AFP.

Selon une source de la CGT, le port pétrolier a été évacué en moins de deux heures pour faciliter un déchargement d'une cargaison de gasoil.

Les gendarmes mobiles ont démarré leur intervention vers 2 h du matin, a-t-on appris auprès de la même source. Ils ont, à l'aube, sécurisé la zone en éteignant notamment des feux allumés par les manifestants. Vers 4 h 30, plus aucun manifestant n'était présent sur le site, selon un photographe de l'AFP.

Une source proche des grévistes a fait état "d'affrontements" dans la nuit. Selon elle, les forces de l'ordre auraient "commencé à charger" les manifestants "dès leur arrivée" vers 2 h. Selon le photographe, une dizaine de fourgons des forces de l'ordre étaient visibles sur le site.

L'astreinte de la préfecture n'a pas été en mesure de confirmer si une intervention des forces de l'ordre avait eu lieu, ni la présence de blessés. La préfecture a prévu un point presse sur la situation ce mardi dans la matinée.

Avec AFP

