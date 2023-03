Islam : le ramadan commencera jeudi en France

Le mois de jeûne musulman du ramadan en France débutera jeudi, a annoncé mardi la Grande mosquée de Paris, prônant ainsi la même date que le Conseil français du culte musulman, dont elle ne fait plus partie.

Publicité Lire la suite

Le mois de ramadan, un mois de jeûne, de prières et de partage pour les musulmans, commencera jeudi en France, a annoncé, mardi 21 mars, la Grande mosquée de Paris (GMP).

Son recteur Chems-eddine Hafiz a confirmé cette date, dans un communiqué publié sur Twitter, à l'issue d'une rencontre appelée "Nuit du doute", destinée à fixer de manière solennelle le début de ce jeûne, en tenant compte à la fois de la méthode du calcul scientifique et de l'observation lunaire.

"Après la consultation des calculs scientifiques, des données astronomiques universelles, et les observations de la lune, la commission (religieuse de la GMP, ndlr) a déterminé le premier jour du mois béni de ramadan en France (... ) au jeudi 23 mars", affirme la GMP.

Les fédérations nationales musulmanes réunies à la Grande Mosquée de Paris pour la #NuitduDoute annoncent, dans un communiqué commun, que le début du mois béni de #Ramadan 2023-1444/H en France est fixé au jeudi 23 mars 2023 Inch'Allah : pic.twitter.com/aTNo4MHQw9 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 21, 2023

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) – dont la GMP ne fait plus partie –, partisan de la méthode du calcul scientifique, avait annoncé la date de jeudi depuis plusieurs semaines.

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil.

Les musulmans appelés à faire des dons

Le ramadan est la période où d'importants dons sont consentis aux mosquées et salles de prières (environ 2 500 en France). Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Elle a été évaluée cette année à sept euros par personne, a indiqué le CFCM dans un précédent communiqué.

Ce dernier a en particulier appelé les fidèles musulmans à s'associer aux organismes humanitaires et caritatifs "opérant dans notre pays et partout dans le monde, notamment dans les régions touchées par les derniers tremblements de terre en Turquie et en Syrie".

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.

Le jeûne est prescrit aux musulmans pubères, mais des dispenses sont prévues pour les voyageurs, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Des compensations sont possibles pour les personnes empêchées ou dispensées (jeûne effectué ultérieurement, dons aux nécessiteux...).

Le ramadan s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui devrait avoir lieu le 21 avril selon les partisans du calcul scientifique.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne