Le Conseil d'État ordonne la fermeture des zones de pêche pour protéger les dauphins

Un dauphin mort trouvé la veille, en mer, au large des Sables d'Olonne par des membres de l'organisation de conservation marine Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), le 24 février 2023, à Nantes. © AFP

Texte par : FRANCE 24

Saisi en 2021 par plusieurs associations de défense de l'environnement, le Conseil d'État a octroyé un délai de six mois au gouvernement pour mettre en place l'interdiction de la pêche dans certaines zones de l'Atlantique. La population de dauphins décroit depuis plusieurs années dans le secteur et de plus en plus de cétacés sont retrouvés morts sur les côtes françaises.