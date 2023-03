Les manifestations en France risquent de perturber la visite de Charles III

Alors que le roi Charles III doit effectuer une visite en France du 26 au 29 mars, sa première visite d'État en temps que monarque, des inquiétudes grandissent que son déplacement ne soit perturbé par la mobilisation contre la réforme des retraites.

Le mouvement social en France contre la réforme des retraites pourrait avoir des conséquences sur l'organisation de la visite du roi Charles d'Angleterre du 26 au 29 mars, a déclaré mercredi 22 mars une source au palais de Buckingham.

"Nous suivons de près la situation et nous prenons conseil auprès du FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) et de la partie française", a dit cette source. "Il pourrait y avoir un impact sur la logistique."

"Le programme est toujours en cours d'élaboration avec les deux parties", commente-t-on à l'Élysée.

Musée d'Orsay, château de Versailles et vignobles

Charles III est attendu pour une visite d'État en France du 26 au 29 mars. Le programme jusqu'ici dévoilé comprend une visite au musée d'Orsay, un dîner au château de Versailles, une cérémonie à l'Arc de Triomphe ainsi qu'un entretien au palais de l'Élysée.

Le couple royal doit également se rendre dans la région de Bordeaux pour visiter un vignoble biologique et observer les dégâts causés par les feux de forêt l'an dernier.

Plusieurs voix dans l'opposition ont appelé à l'annulation de cette visite de Charles III en raison du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, qui s'est amplifié depuis le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la loi sans vote.

Des grèves reconductibles et des actions de blocage sont organisées dans plusieurs secteurs comme l'énergie ou les transports et des manifestations ont lieu quotidiennement pour demander le retrait du texte. L'intersyndicale a appelé à une neuvième journée de mobilisation nationale jeudi.

"Incroyable !", a réagi la députée écologiste Sandrine Rousseau sur BFM TV. "On va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Élysées, qui va dîner à Versailles pendant que le peuple est en train de manifester dans la rue."

"Bien sûr, qu'il annule cette visite ! (...) Il se passe quelque chose dans le pays. Est-ce que vraiment la priorité c'est de recevoir Charles III à Versailles ?"

