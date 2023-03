Retraites : "Nous continuons d'avancer, la France ne peut pas être à l'arrêt", affirme Macron

La réforme des retraites va poursuivre son "chemin démocratique" et continuer d'avancer, a déclaré, vendredi, Emmanuel Macron, à Bruxelles lors d'une conférence de presse, en dépit du durcissement de la contestation sur ce texte dans le pays.

Publicité Lire la suite

Droit dans ses bottes. Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé, vendredi 24 mars, que la France "ne peut pas être à l'arrêt" et que la réforme des retraites allait poursuivre son "chemin démocratique", en dépit du durcissement de la contestation dans le pays.

"Nous continuons d'avancer. Le pays ne peut pas être à l'arrêt", a-t-il dit depuis Bruxelles à l'issue d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, avant de répéter à trois reprises que sa Première ministre, son gouvernement et le Parlement continuaient "à avancer".

>> Reportage : "Il faut tout bloquer !" : à Paris, la colère gronde contre Emmanuel Macron et le gouvernement

Après son adoption au Parlement via le recours à l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi portant sur la réforme des retraites est actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel qui doit le valider avant que le chef de l'État ne puisse le promulguer.

Jeudi, des heurts ont éclaté à Paris et dans d'autres villes françaises en marge et à l'issue des manifestations organisées à l'appel d'une neuvième journée de contestation de la réforme qui a été marquée par un regain de mobilisation.

"En démocratie, on n'a pas le droit à la violence" réagit le président Emmanuel #Macron 🇫🇷, interrogé sur les violences qui ont éclaté lors des manifestations contre la #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/tAgKoQN9iE — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 24, 2023

"Nous ne céderons rien à cette violence", a déclaré Emmanuel Macron depuis Bruxelles, disant la condamner avec la "plus grande fermeté".

"Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report"

Le chef de l'État s'est par ailleurs dit "à disposition de l'intersyndicale" une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision sur la réforme des retraites.

"J'ai indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches", a-t-il détaillé.

>> À lire : Réforme des retraites : les contre-vérités d’Emmanuel Macron

"Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel".

Interrogé au sujet du report de la visite du roi Charles III en France, Emmanuel Macron a expliqué avoir proposé qu'"au début de l'été", une nouvelle date de visite puisse "être calée".

🔴 "Nous ne serions pas sérieux à proposer à sa majesté et la reine consort de faire une visite d'État au milieu des manifestations" a répondu le président Emmanuel #Macron 🇫🇷 en discours au sommet européen, interrogé sur la visite repoussée de Charles III pic.twitter.com/K6vTZCuLzO — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 24, 2023

Selon lui, "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report", et, puisqu'une nouvelle journée de mobilisation est annoncée pour mardi 28 mars, "nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens" à "proposer une visite au milieu des manifestations".

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne