"Mégabassines" : pronostic vital engagé pour un des manifestants blessés

Des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre le 25 mars 2023 à Sainte-Soline (France).

Le pronostic vital d'un des manifestants blessés samedi lors de la manifestation contre le projet de mégabassines dans les Deux-Sèvres est engagé, a confirmé dimanche le parquet de Niort. De violents affrontements avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lors de ce rassemblement interdit.

L'un des manifestants blessés samedi 25 mars lors de la manifestation contre le projet de "mégabassines" à Sainte-Soline, dans le centre-ouest de la France, se trouve entre la vie et la mort. Le parquet de Niort a confirmé dimanche que son pronostic vital était engagé.

Samedi, de 6 000 à 30 000 personnes, selon les sources (autorités ou organisateurs), avaient convergé vers la bassine en chantier dans le but de "stopper" la construction de ces réservoirs d'eau destinés à l'agriculture avant que de violentes échauffourées n'éclatent entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre.

Selon un nouveau bilan établi dimanche par le parquet à 13 h locales (11 h GMT) auprès des secours et des hôpitaux, sept manifestants ont été pris en charge par les secours, dont trois en urgence absolue : un homme de 30 ans avec un traumatisme crânien, "dont le pronostic vital reste engagé à ce stade", une femme de 19 ans avec un traumatisme facial et un homme de 27 ans présentant une fracture du pied.

Une enquête "spécifique" a été ouverte pour déterminer la nature et les circonstances de ces blessures, a affirmé le procureur Julien Wattebled dans un communiqué. Pour les autres blessés, les investigations seront menées dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes samedi.

En outre, 29 gendarmes ont été blessés, dont deux placés en urgence absolue sans que leur pronostic vital soit engagé, l'un touché à l'aine, l'autre avec un traumatisme respiratoire, selon le parquet.

200 manifestants blessés selon les organisateurs

Les organisateurs de la manifestation – le collectif d'associations Bassines non merci, le mouvement écologiste Soulèvements de la terre et le syndicat agricole proche de la gauche Confédération paysanne – affirmaient depuis samedi que l'une des victimes était entre la vie et la mort, sans que cela ait été confirmé par les autorités jusqu'alors.

Selon les organisateurs, 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement, durant les violents affrontements aux abords du chantier de la bassine de Sainte-Soline.

Le bilan encore "provisoire" fourni par le parquet ne porte que sur les personnes prises en charge par les secours, ce qui peut expliquer l'écart important entre les chiffres, mais "des vérifications sont en cours", a précisé le procureur.

Seize retenues, d'une capacité totale d'environ six millions de mètres cubes, doivent être construites, principalement dans le département des Deux-Sèvres, dans le cadre d'un projet porté par une coopérative de 450 agriculteurs avec le soutien de l'État. Ce projet vise à stocker en plein air de l'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver afin d'irriguer les cultures en été, quand les précipitations se raréfient.

Ses partisans en font une condition de la survie des exploitations agricoles face à la menace de sécheresses récurrentes. Les opposants dénoncent un "accaparement" de l'eau par "l'agro-industrie" à l'heure du changement climatique.

