Deux nouvelles plaintes déposées après des blessures graves sur des manifestants de Sainte-Soline

De violents affrontements ont opposé militants radicaux et forces de l'ordre à Sante-Soline, le 25 mars 2023. © Thibaud Moritz, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Deux nouvelles plaintes ont été déposées lundi concernant des manifestants blessés lors des violents affrontements entre opposants aux mégabassines et gendarmes à Sainte-Soline. La semaine dernière, la famille d'un militant écologiste entre la vie et la mort avait porté plainte pour "tentative de meurtre" et "entrave volontaire à l'arrivée des secours".