En France, l'eau potable largement contaminée par des résidus d'un fongicide interdit

L'Agence nationale de sécurité sanitaire a étudié des prélèvements d'eau sur tout le territoire, y compris en Outre-mer. © Kenzo Tribouillard, AFP (illustration)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, publié jeudi, l'eau potable distribuée en France serait largement contaminée par le métabolite du chlorothalonil R471811, un fongicide interdit en France depuis 2020. Il s'agit du métabolite le plus fréquemment retrouvé et conduit à des dépassements de la limite de qualité dans plus d’un prélèvement sur trois.