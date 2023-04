Deux corps retrouvés par les pompiers dans les décombres de l'immeuble effondré à Marseille

Un immeuble d'habitation de quatre étages s'est effondré dans le centre de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. Alors que plusieurs personnes manquaient à l'appel, deux corps "sans vie" ont été retrouvés dans les décombres, ont fait savoir les pompiers qui précisent que leur extraction "prendra du temps".

L'espoir de retrouver les personnes manquant à l'appel s'amenuise après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Marseille, dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 avril. "Deux corps sans vie" ont été retrouvés dans la nuit de dimanche à lundi dans les décombres de l'immeuble soufflé par une explosion, ont annoncé les pompiers.

"Compte tenu des difficultés particulières d'intervention, l'extraction (des corps du site) prendra du temps", ont précisé les pompiers dans un bref communiqué, confirmant une information du journal La Provence et de la chaîne BFMTV. "L'autorité judiciaire pourra procéder ensuite à l'identification" de ces victimes, poursuit le texte. "Un point de situation sera fait en début de matinée."

"Cette nuit, la peine et la douleur sont grandes", a réagi dans un communiqué le maire de Marseille, Benoît Payan.

Cette découverte intervient un peu plus de 24 heures après la gigantesque explosion qui a soufflé un immeuble de quatre étages à Marseille. L'immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, s'est effondré dimanche à 0 h 46, endommageant dans sa chute deux bâtiments adjacents. L'immeuble du numéro 15, fragilisé, a fini par s'effondrer à son tour en début de matinée.

Une centaine de marins-pompiers et 38 véhicules sont engagés dans les opérations. Leur travail a, entre autres, été freiné par un incendie persistant sous les décombres.

Huit personnes recherchées

La procureure de la République de Marseille avait indiqué, plus tôt dimanche, que les secours cherchaient toujours huit personnes présumées disparues dans les décombres.

"Nous pensons qu'il y a entre quatre et une dizaine de personnes sous les décombres", avait de son côté affirmé Gérald Darmanin lors d'un point presse. L'effondrement a aussi fait cinq blessés "en urgence relative" et aucun n'est "entre la vie et la mort".

Dans un communiqué, la mairie de Marseille a indiqué que 33 immeubles avaient été évacués à titre préventif et que 199 personnes avaient dû quitter leur logement. Une cinquantaine de personnes n'ayant pas de solution de relogement vont être hébergées à l'hôtel, a déclaré sur BFMTV Benoît Payan.

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "blessures involontaires".

Avec AFP et Reuters

