Adrien Quatennens réintégré dans le groupe LFI, "inacceptable" pour de nombreux alliés Nupes

🔴 La décision du groupe LFI de réintégrer Adrien Quatennens est inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la gauche.



Le Parti socialiste considère qu'il ne peut plus être membre des instances de la #NUPES.



