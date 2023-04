À Paris, des militants en campagne pour perturber l’organisation des Jeux olympiques

Les faux bénévoles des JO-2024

Alors qu’une campagne de recrutement est en cours pour trouver les 45 000 bénévoles nécessaires au bon déroulement des Jeux olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août 2024, un mot d’ordre inverse a été lancé : s’inscrire comme bénévole pour les JO… et ne pas se présenter.

L’idée est simple, et légale : alors que le Comité olympique a lancé une campagne pour engager 45 000 bénévoles pour les Jeux de Paris 2024, des collectifs opposés à la tenue de la compétition souhaitent en perturber l’organisation avec de fausses candidatures de bénévoles.

Ouverte jusqu’au 3 mai prochain, la campagne est dénoncée par les militants, qui soulignent la trop grande disponibilité demandée à ces milliers de bénévoles non logés et à peine défrayés. Il leur faudra en effet être "mobilisables au moins 10 jours" durant l’été 2024, au cours desquels ils pourront être employés jusqu'à 10 heures par jour et 48 heures par semaine, selon la charte publiée par le Comité olympique.

Alice*, 33 ans, est l’une de ces "fausses volontaires", dont il est complexe d’évaluer le nombre. Venue du "milieu du sport", et organisatrice de plusieurs événements sportifs, elle compte sur la solidité de sa candidature pour être recrutée. Si elle y parvient, elle hésite entre se "désister au dernier moment", faire une "grève du zèle" ou profiter de la présence des caméras du monde entier pour tenter une action médiatique. Car s’il est bien précisé que les bénévoles n’auront "aucun lien de subordination juridique permanente", essentiel en France pour établir un contrat de travail, l’ampleur des taches qui leur seront assignées la fait tiquer.

"Je trouve honteux qu’avec un budget de 8,8 milliards d’euros, les JO recourent à des bénévoles en leur demandant une telle implication, confie-t-elle pour expliquer son action. Cela s’approche d’un travail dissimulé, et j’ai envie d’aider à perturber ces Jeux, qui posent problème à tout niveau, que ce soit en termes sociaux, économiques, sécuritaires ou environnementaux."

"Les Jeux sont des accélérateurs de saccages"

Sa révolte est partagée par le collectif Saccage 2024, créé dès novembre 2020 et rassemblant des habitants de Seine-Saint-Denis pour dénoncer les dégradations engendrées par la compétition sur le territoire.

"Pour nous, affirme ainsi Clément*, membre du collectif qui organise régulièrement des réunions publiques et des manifestations, les Jeux sont des accélérateurs de saccages. Sous couvert de liesse collective, ils permettent de faire passer des lois sécuritaires, comme celle adoptée mercredi, de détruire des espaces verts et d’accélérer des processus de gentrification qui ne profiteront pas aux habitants de la Seine-Saint-Denis". Et ce alors que ce département, qui doit accueillir une grande partie des installations et des épreuves des Jeux, est le plus pauvre de France métropolitaine.

Le militant s'insurge aussi des conditions de travail des ouvriers employés sur ces chantiers pharaoniques, dont certains sont sans-papiers. L’appel aux faux volontaires relève ainsi, selon lui, moins d’une forme de sabotage que d’un moyen de faire entendre une voix dissidente, alors que les autorités, comme le Comité olympique, mettent en avant les bénéfices à retirer de la tenue des JO à Paris et en Seine-Saint-Denis.

"Nous voulons dénoncer le fait que les JO sont une marque privée, un organisme lucratif avec des sponsors, qui emploient des monceaux d’argent public et des bénévoles, affirme-t-il. C’est scandaleux, et cela se déroule sous le couvert de valeurs olympiques, mais en réalité hypocrites, individualistes et concurrentielles. On nous vante une ‘grande aventure humaine’, alors que rien ne va."

Chantiers contestés

Les différents chantiers olympiques en cours en Seine-Saint-Denis font ainsi, pour certains, l’objet de résistances locales. Fédérés depuis 2017 en un "comité de vigilance", des habitants de la ville de Saint-Denis, qui accueillera le village des athlètes et plusieurs épreuves sportives, ont par exemple organisé des "toxic tours" menant aux différents sites olympiques, pour dénoncer leur impact écologique.

Cécile Gintrac, l’une de leurs porte-parole, pointe tout particulièrement les répercussions qu’auront les Jeux sur sa ville, où deux quartiers sortent en ce moment de terre pour accueillir la compétition sportive.

"Les Jeux vont transformer Saint-Denis, et aggraver une situation déjà dégradée en termes environnementaux, dénonce cette professeure de géographie. Les quartiers en construction, qui doivent survivre aux JO pour accueillir de nouveaux habitants, manquent d’espaces verts et sont coincés entre de gros axes routiers. On a beau mettre en avant l’usage de matériaux écologiques, malgré tout l’argent investi, l’héritage des JO risque d’être néfaste pour la population."

Enquêtes administratives

Arthur, membre de Saccage 2024, ne pense pas autrement : pour lui, en plus d'avoir des conséquences "antiécologiques", l'argument en faveur des JO portant sur la création d'emplois et la dynamisation des territoires ne tient pas.

"Les emplois créés à l'occasion des JO sont précaires et de courte durée, souligne-t-il, et l'emploi massif de bénévoles en ajoute une couche. On se doute bien qu'il n'y aura pas 45 000 faux bénévoles pour les JO, mais cette campagne permet d'inciter les gens à agir à leur propre niveau, tout en envoyant un message aux organisateurs."

Contacté, le comité d'organisation des Jeux olympiques semble, de son côté, avoir pris conscience de la menace représentée par les fausses candidatures. Ainsi, affirment les organisateurs, si les "processus de mobilisation doivent permettre de s’assurer de la sincérité de l’engagement des candidats" et de leur "adhésion au projet et aux valeurs de Paris-2024", les volontaires accrédités feront l’objet d’une "enquête administrative préalable" pour éviter tout risque de sabotage. Ils envisagent également de recruter une équipe de volontaires remplaçants, à mobiliser en cas de trop nombreux désistements.

*Les prénoms ont été modifiés.

