🔴 En direct : La réforme des retraites était "nécessaire", plaide Macron lors de son allocution

Après avoir promulgué la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'adresse aux Français dans une allocution enregistrée à l'avance. Le président de la République tentera de relancer son second quinquennat et d'éteindre la crise sociale et politique. Suivez en direct sa prise de parole sur France 24.

Objectif, renouer avec les Français. Après la promulgation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'adresse aux Français, lundi 17 avril, pour tenter de relancer son quinquennat dans une atmosphère de crise sociale et politique persistante.

Le chef de l'État a déjeuné avec Élisabeth Borne, puis a reçu les dirigeants de son camp et les principaux ministres, dont ceux de l'Économie, Bruno Le Maire, de l'Intérieur, Gérald Darmanin ou de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour d'ultimes consultations avant son allocution solennelle et sans contradicteurs.

"Je suis là parce que je pense être utile à mon pays", a dit à France 2 et LCP la Première ministre avant ce rendez-vous présidentiel, assurant appartenir à une "catégorie atypique" dénuée d'ambitions personnelles.

À l'Élysée, on reconnaît que ces trois mois de bras de fer laissent "de la colère dans les têtes et dans les cœurs", et on assure qu'Emmanuel Macron va en tenir compte. Mais il veut surtout "redonner une cohérence d'ensemble à son action", "tracer des perspectives pour les semaines et les mois à venir" et "esquisser les chantiers" prioritaires, poursuit son entourage. Avec un "cap" confirmé : ordre républicain, plein emploi et réindustrialisation, progrès au quotidien autour de l'éducation, de la santé et de l'écologie.

