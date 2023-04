Le groupe Liot "réfléchit" à une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites

Charles de Courson, membre du groupe parlementaire de centre-droit "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" (Liot), lors d'une séance de discussion à l'Assemblée nationale, le 16 février 2023

Profitant de sa niche parlementaire qui aura lieu le 8 juin, le petit groupe Liot envisage de mettre à l’agenda de l’Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites.

Les députés Liot n’ont pas dit leur dernier mot. Le groupe centriste déjà à l'initiative d'une motion de censure transpartisane du gouvernement qui avait échoué à 9 voix près, "réfléchit sérieusement" à mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, a indiqué mardi à l'AFP une source du groupe.

Cette proposition de loi n'aurait besoin que d'une majorité simple pour être approuvée, contrairement à une motion de censure qui requiert une majorité absolue.

Les parlementaires socialistes ont déjà proposé un texte en ce sens dans la foulée de la validation partielle du Conseil constitutionnel, pour abroger la réforme promulguée vendredi par Emmanuel Macron.

Mais la "niche parlementaire" des députés PS étant déjà passée, ils n'ont pas l'opportunité de dicter l'agenda d'une journée à la chambre basse avant la prochaine session ordinaire. Pour rappel, une niche parlementaire offre la possibilité à un groupe minoritaire ou un parti d'opposition de mettre, un jour par mois et à tour de rôle, ses propositions de loi à l'ordre du jour.

"On pense vraiment qu'on peut gagner"

Au contraire du groupe Liot, dont la "niche" se déroulera le 8 juin prochain et dont le texte pourrait être différent de celui des socialistes, mais aurait le même objet.

"Il faut se rappeler que personne n'a voté sur l'article 7 à l'Assemblée, on pense vraiment qu'on peut gagner", confie une source au sein du groupe.

La prochaine niche d'opposition est celle des députés communistes début mai, mais ces derniers ont dû déposer leurs textes avant la décision du Conseil constitutionnel.

Les députés Liot devront déposer d'ici le 20 avril les textes qui constitueront leur niche selon une source au groupe. L'éventuelle proposition devra ensuite être validée par les services de l'Assemblée pour pouvoir figurer dans la niche du groupe.

Liot est le plus petit groupe à l’Assemblée nationale. Il rassemble vingt députés hétéroclites venant du centre, de l’Outre-mer, des nationalistes corses et depuis septembre, quatre dissidents PS mécontents de l'alliance de leur parti avec les Insoumis. Ils se revendique d'un humanisme "par le dialogue, par les territoires et une nouvelle forme de démocratie" moins verticale.

Avec AFP

