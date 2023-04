Interview

Mayotte : face à la France, le "double discours" des Comores

Des gendarmes patrouillent après des affrontements à Majicavo, une commune faisant partie de la ville de Koungou, à Mayotte, le 25 avril 2023. © Chafion Madi, AFP

Texte par : Barbara GABEL 5 mn

À Mayotte, l'opération "Wuambushu" a pour but d'expulser massivement les étrangers en situation irrégulière de l'île et de détruire les bidonvilles. Les Comores, dont l'immense majorité des migrants sont originaires, refusent d’accepter les bateaux des expulsés et tiennent un "double discours" à l’État français, selon Nathalie Mrgudovic, maîtresse de conférences à l'université Aston, en Angleterre, et spécialiste des outre-mer français.