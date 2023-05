Propos de Darmanin sur l'immigration : l'Italie exige des excuses, la France tente de calmer le jeu

Le ministre français de l'Intérieur et de l'Outre-mer Gérald Darmanin à gauche, à Paris le 27 mars 2023, et à droite, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, le 05 avril 2023, à Rome.

Le chef de la diplomatie italienne a exigé vendredi des excuses du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont les propos sur l'incapacité de Giorgia Meloni à gérer l'immigration ont provoqué une nouvelle crise entre Rome et Paris, qui tente de calmer le jeu.

"Les mots blessent", voilà une conclusion que d'aucuns tireront de l'actuelle brouille entre Rome et Paris. Le chef de la diplomatie italienne a exigé vendredi 5 mai des excuses de la part du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin après ses propos sur l'incapacité de Giorgia Meloni à gérer l'immigration. Le Quai d'Orsay joue l'apaisement, sans visiblement parvenir à calmer l'ire italienne.

"C'est une insulte gratuite et vulgaire adressée à un pays ami, allié" et "quand quelqu'un offense de façon gratuite une autre personne le minimum est qu'elle présente ses excuses", a estimé Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, dans un entretien au quotidien Il Corriere della Sera.

Antonio Tajani a annulé jeudi 4 mai dans la soirée sa première visite à Paris, où il devait rencontrer son homologue Catherine Colonna, après les déclarations de Gérald Darmanin sur RMC accusant la Première ministre Giorgia Meloni d'être "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue".

Catherine Colonna a rapidement publié un message en italien sur Twitter, affirmant que "la relation entre l'Italie et la France est basée sur le respect mutuel, entre nos deux pays et entre leurs dirigeants". Elle a appelé dans la foulée le chef de la diplomatie italienne.

"Catherine Colonna m'a appelé deux fois, pour me dire qu'elle était désolée, elle a été très cordiale", a assuré Antonio Tajani, tout en estimant que les explications de Paris restaient "insuffisantes".

"Il s'agit d'une attaque à froid, un coup de poignard dans le dos de la part d'un membre de premier plan du gouvernement français. Il y a des choses qu'on ne peut ignorer. Le reste de l'exécutif de Macron cependant ne pense certainement pas comme Darmanin", a insisté Antonio Tajani.

Sollicité par l'AFP, le ministère français de l'Intérieur n'a pas souhaité commenter vendredi 5 mai, les demandes d'excuses du gouvernement italien.

Des migrants qui parlent français

L'immigration est depuis des années un sujet ultra-sensible dans les relations franco-italiennes. En novembre, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement Meloni, à peine au pouvoir, avait refusé de laisser accoster un navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée qui avait fini par être accueilli par la France à Toulon (sud) avec plus de 200 migrants à bord.

L'épisode avait suscité la colère de Paris qui avait convoqué une réunion européenne pour que ce scénario inédit ne se reproduise pas. Depuis, les traversées clandestines par bateaux s'accentuent avec l'essor d'un nouveau couloir maritime entre la Tunisie et l'Italie, en première ligne aux portes de l'Europe.

Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 42 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 11 000 sur la même période en 2022.

Or près de la moitié d'entre eux proviennent de pays francophones (Côte d'Ivoire, Guinée, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, Mali), selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur.

"C'est pour ça que les tensions entre les deux pays sont fortes", a analysé vendredi le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), Didier Leschi. Le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran a tenté vendredi 5 mai d'éteindre l'incendie, assurant qu'il n'y avait eu "aucune volonté d'ostraciser l'Italie".

"Les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix", a-t-il expliqué, "et ça tombe bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement".

"Problème commun" à l'UE

Antonio Tajani a par la suite semblé lui aussi vouloir apaiser les tensions. "Les mots prononcés par le porte-parole du gouvernement français vont dans le sens de quelqu'un qui a compris avoir commis une grave erreur", a-t-il dit.

Interrogé sur ces frictions en marge d'un déplacement à Florence, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a rappelé que la question des flux migratoires est "un problème commun" aux pays de l'UE qui doit être géré "avec le maximum d'unité". "Je suis certain que ces difficultés seront surmontées", a-t-il dit.

À côté du sacre de Naples en Serie A, la presse italienne titrait le matin du vendredi 5 mai sur cette nouvelle brouille entre les deux voisins.

La Repubblica, quotidien de centre-gauche, évoquait "la gifle de Paris", tandis que La Stampa rappelait que "la lutte contre l'immigration clandestine avait été un des chevaux de bataille de Meloni pendant la campagne électorale" de l'été 2022.

"Mais tout juste arrivée à Palazzo Chigi (siège du chef du gouvernement à Rome), la Première ministre a dû prendre acte de l'infaisabilité de son projet. Et les Français se sont repentis d'y avoir cru", écrit le journal turinois.

