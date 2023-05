Gérald Darmanin demande aux préfets d'interdire les manifestations d'ultradroite

Gérald Darmanin a annoncé, mardi, avoir demandé aux préfets d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de l'ultradroite, après la polémique suscitée par celle du Comité du 9-Mai à Paris, qui n'avait pas été interdite.

Publicité Lire la suite

Gérald Darmanin réagit après la polémique suscité sur l'autorisation d'une manifestation d'ultradroite dans les rues de Paris. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, mardi 9 mai, trois jours après le défilé, avoir demandé aux préfets d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de ce type.

Devant les députés, Gérald Darmanin a jugé, comme la Première ministre Élisabeth Borne avant lui, "inacceptable" cette manifestation de près de 600 militants, dont la majorité avait le visage dissimulé, qui arboraient des croix celtiques.

"J'ai donné comme instruction aux préfets" lorsque "tout militant d'ultradroite ou d'extrême droite ou toute association ou collectif, à Paris comme partout sur le territoire, déposera des (déclarations de) manifestations (semblables à celle de samedi à Paris)" qu'ils prennent "des arrêtés d'interdiction", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

"Nous laisserons les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra de tenir ces manifestations", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, lors d'une conférence de presse à Matignon, Élisabeth Borne s'était dite "choquée" par les images de cette manifestation, mais elle a rappelé qu'il n'y avait "pas de motif pour (l')interdire", reprenant les arguments de la préfecture de police de Paris.

"Il y a un droit à manifester qui est garanti et on ne peut revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons", par exemple "des risques de troubles à l'ordre public", a fait valoir la cheffe du gouvernement. "Il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié", a-t-elle poursuivi, expliquant que cette manifestation avait déjà eu lieu les années passées sans troubles à l'ordre public.

Visages masqués, croix celtiques et slogans du GUD

Mais la gauche a violemment dénoncé cette manifestation, reprochant au gouvernement un "deux poids deux mesures", alors que depuis l'adoption de la loi controversée sur les retraites, les interdictions de manifester se multiplient en France pour éviter des "casserolades" contre Emmanuel Macron et ses ministres.

"Il y un contraste saisissant" a déploré auprès de l'AFP le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. "D'un côté on n'a pas le droit de défiler avec des casseroles, et de l'autre on peut défiler avec des croix celtiques".

Dans la matinée, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, a regretté le "silence total" du gouvernement sur cette manifestation de "néonazis", accusant l'exécutif de "laisser prospérer l'extrême droite".

Sa collègue insoumise, la députée Aurélie Trouvé, a plus largement souligné la "relative impunité" de ces groupes, évoquant le cas de plusieurs personnes "gravement attaquées" Gare du Nord "il y a 10 jours" par des "néo nazis", dont son attaché parlementaire qui a eu plusieurs jours d'ITT.

"Ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et qu'il marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux", a fait valoir la députée écologiste Francesca Pasquini dans l'hémicycle. Elle a par ailleurs souligné que d'ex-trésoriers du micro-parti de Marine Le Pen avaient participé au défilé.

Mais la Patronne des députés du Rassemblement national s'est défendue mardi d'être "proche" de ces personnes, et a rappelé qu'il est interdit de défiler masqué. "Ces provocations ne peuvent pas être tolérées", a-t-elle déclaré.

Près de 600 militants du Comité du 9-Mai, selon les autorités, ont manifesté samedi à Paris pour commémorer le 29e anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Deyzieu, décédé accidentellement en 1994.

Ces manifestants, habillés de noir et souvent masqués, ont exhibé des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et scandé, en fin de rassemblement, "Europe jeunesse révolution", le slogan du GUD (Groupe d'union défense), a constaté une journaliste de l'AFP.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé avoir saisi la procureure de Paris des faits de dissimulation des visages de la part des manifestants, ce qui constitue une infraction.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne